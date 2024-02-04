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Fenerbahçe'den müthiş seri

Cengiz ve Batshuayi’nin golleriyle zafere ulaşan Kanarya, ligdeki yenilmezlik serisini 13, deplasmandaki yenilmezliğini 12’ye çıkardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 06:50
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Fenerbahçe'den müthiş seri

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ediyor. Fenerbahçe dün oynanan maçta Antalyaspor'u sahasında 2-0 mağlup ederek averajla da olsa ezeli rakibi Galatasaray'dan liderliği geri aldı. 42. dakikada Cengiz Ünder'in muhteşem golüyle öne geçen sarı-lacivertli ekip, maçın son anlarında korkulu rüya yaşasa da gole izin vermedi. 90+4'te sahneye çıkan Michy Batshuayi skoru belirleyen isim oldu. Bu sezon deplasmanlarda başarılı bir grafik sergileyen Kanarya, Antalya engelini de kayıpsız geçerken dış sahada 11 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

EN FAZLA PUAN TOPLAYAN TAKIM

Fenerbahçe bu süreçte; Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Antalyaspor'u mağlup ederken, Adana Demirspor ile berabere kaldı ve 34 puan topladı. Deplasmanda en fazla puan toplayan takım konumunda yer alan Fenerbahçe, konuk olduğu karşılaşmalarda rakip fileleri 25 kez havalandırdı. Süper Lig'de yenilmezlik serisini de 13 maça çıkaran sarılacivertliler, puanını 63'e yükseltirken, Antalyaspor ise 34 puanda kaldı. Fenerbahçe, ligin 25. haftasında evinde Alanyaspor ile oynayacak.

İRFAN KULÜBEDE

Fenerbahçe'nin bu yıl formda ismi İrfan Can Kahveci, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yedek kulübesinde oturdu. Uzun bir sakatlık döneminin ardından son haftadaki formu ve golleriyle çıkış yakalayan Cengiz Ünder, Antalyaspor karşısında da ilk 11'de şans buldu.

"ZOR AMA GÜZEL"

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, zor bir deplasmandan üç puanla döndükleri için mutlu olduklarını söyledi. Kartal, "Maça iyi başladık, baskılı başladık. İlk yarıda attığımız gole kadar 2-3 net pozisyon da yakaladık ama değerlendiremedik. Soyunma odasına 1-0 önde girmek önemliydi. İçeride de konuştuğumuz gibi; atabiliyorsa 2, 3 hatta 4 gol atmak için plan yaptık. Rakibimiz de oyuna iyi tepki koydu. Sergen Yalçın'ın yaptığı olumlu hamleler oyunu dengeledi. Zaman zaman topa rakibe versek de maçı kazanmayı bildik" dedi. Çağlar'ın ilk maçı olmasın rağmen güzel bir performans sergilediğini belirten Kartal, oyunun son bölümünde rakip çift santrfora dönünce Bonucci'yi alarak 3 stopere döndükleri ifade etti.

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