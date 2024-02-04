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Çilingir Cengiz

Cengiz yine iş başında... Ankaragücü maçında attığı iki golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Cengiz Ünder, Antalyaspor deplasmanında da perdeyi açan isim oldu. 42. dakikada dar açıdan muhteşem bir gole imza atan milli yıldız, sarı-lacivertlileri karşılaşmada öne geçirdi. Süper Lig'de ilk kez üst üste iki maçta gol sevinci yaşayan Cengiz Ünder, üç pozisyonda ise Antalyaspor kalecisi Leite'yi geçemedi. Ligdeki gol sayısını 8'e yükselten yıldız oyuncu, 68'de ise yerini İrfan Can'a bıraktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 06:50
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Çilingir Cengiz

Cengiz yine iş başında... Ankaragücü maçında attığı iki golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Cengiz Ünder, Antalyaspor deplasmanında da perdeyi açan isim oldu. 42. dakikada dar açıdan muhteşem bir gole imza atan milli yıldız, sarı-lacivertlileri karşılaşmada öne geçirdi. Süper Lig'de ilk kez üst üste iki maçta gol sevinci yaşayan Cengiz Ünder, üç pozisyonda ise Antalyaspor kalecisi Leite'yi geçemedi. Ligdeki gol sayısını 8'e yükselten yıldız oyuncu, 68'de ise yerini İrfan Can'a bıraktı.

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2024 takvim senesinde Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu, Fenerbahçe formasıyla yedi gol sevinci yaşayan Cengiz Ünder.

"BÖYLE DEVAM EDER"

Cengiz Ünder, "Kendimi iyi hissediyorum. Sürekli gol pozisyonuna giriyorum ve değerlendiriyorum. Gün geçtikte güçleniyorum. Çağlar geldikten sonra iç sahada 2 gol attım ve şimdi 1 gol attım. Umarım böyle devam eder. Umarım kariyerimizin sonuna kadar Çağlar'la birlikte oynarız" dedi.

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