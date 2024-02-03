Haberler Fenerbahçe Transfer tamamlanıyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Transfer tamamlanıyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Son dakika spor haberi: Ocak ayını en hızlı geçiren kulüplerden olan Fenerbahçe'de çalışmalar son sürat devam ediyor. Yaptığı yıldız transferlerle dikkat çeken sarı-lacivertliler, son olarak forvet takviyesi yapmak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, Süper Lig'den transfer yapmaya hazırlanıyor. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 10:06
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Transfer tamamlanıyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de ara transfer dönemi oldukça hareketli geçiyor.

Transfer tamamlanıyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Önemli yıldızları kadrosuna katan sarı-lacivertliler, şampiyonluk iddiasını konuşturdu.

Transfer tamamlanıyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Dikkat çeken transferlere imza atan Kanarya'da bazı isimlerle de yollar ayrıldı.

Transfer tamamlanıyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Yabancı kontenjanını da boşaltmak zorunda olan Fenerbahçe'de takımdan gideceklerin sayısı önümüzdeki günlerde daha da artacak gibi gözüküyor.

Transfer tamamlanıyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Teknik direktör İsmail Kartal, sportif direktör Mario Branco ile mevcut isimlerin son durumu hakkında toplantı yaptı.

Transfer tamamlanıyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

İdeal 11'de yer almayan ve ayrılmayı düşünen isimlere engel olunmama kararı alındı.

Transfer tamamlanıyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Umut Nayir ve Emre Mor, bu nedenlerden dolayı Süper Lig'de başka takımların yolunu tuttu.

Transfer tamamlanıyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Yine Bartuğ Elmaz Sivasspor'a kiralandı. Crespo da İspanya'dan Rayo Vallecano'ya gitti. Gönderilmesi düşünülen Zajc ise bunu kabul etmedi.

Transfer tamamlanıyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

İSMAİL KARTAL KENT'İN ÜSTÜNE ÇİZDİ
Sarı-lacivertlilerde Ryan Kent konusunda da sıkıntı devam ediyor.

Transfer tamamlanıyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Teknik direktör İsmail Kartal'ın gelecek planları arasında yer almayan futbolcu, gelen tekliflerin hepsini reddetti.

Transfer tamamlanıyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Son olarak Lazio'nun talip olduğu Kent, İtalyan ekibini de geri çevirdi.

Transfer tamamlanıyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

İtalya'nın önemli kulüplerinden olan mavi beyazlılar Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Maddi açıdan bir kayıp yaşamayacak olan Kent buna rağmen bu teklifi reddetti.

Transfer tamamlanıyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Sabırları taşıran Kent'in sözleşmesinin askıya alınması gündeme gelebiliyor.

Transfer tamamlanıyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

SERDAR DURSUN ADIM ADIM FENERBAHÇE'YE
Sarı-lacivertli ekipte Umut Nayir'ın ayrılığı sonrası 3. golcü arayışları devam ediyor.

Transfer tamamlanıyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Milliyet'in haberine göre; Bu bölge için en kuvvetli aday sezon başında Karagümrük'e transfer olan milli oyuncu Serdar Dursun...

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