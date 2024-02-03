Transfer tamamlanıyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü
Son dakika spor haberi: Ocak ayını en hızlı geçiren kulüplerden olan Fenerbahçe'de çalışmalar son sürat devam ediyor. Yaptığı yıldız transferlerle dikkat çeken sarı-lacivertliler, son olarak forvet takviyesi yapmak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, Süper Lig'den transfer yapmaya hazırlanıyor. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Yabancı kontenjanını da boşaltmak zorunda olan Fenerbahçe'de takımdan gideceklerin sayısı önümüzdeki günlerde daha da artacak gibi gözüküyor.
Teknik direktör İsmail Kartal, sportif direktör Mario Branco ile mevcut isimlerin son durumu hakkında toplantı yaptı.
İdeal 11'de yer almayan ve ayrılmayı düşünen isimlere engel olunmama kararı alındı.
Umut Nayir ve Emre Mor, bu nedenlerden dolayı Süper Lig'de başka takımların yolunu tuttu.
Yine Bartuğ Elmaz Sivasspor'a kiralandı. Crespo da İspanya'dan Rayo Vallecano'ya gitti. Gönderilmesi düşünülen Zajc ise bunu kabul etmedi.
İSMAİL KARTAL KENT'İN ÜSTÜNE ÇİZDİ
Sarı-lacivertlilerde Ryan Kent konusunda da sıkıntı devam ediyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın gelecek planları arasında yer almayan futbolcu, gelen tekliflerin hepsini reddetti.
Son olarak Lazio'nun talip olduğu Kent, İtalyan ekibini de geri çevirdi.
İtalya'nın önemli kulüplerinden olan mavi beyazlılar Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Maddi açıdan bir kayıp yaşamayacak olan Kent buna rağmen bu teklifi reddetti.
Sabırları taşıran Kent'in sözleşmesinin askıya alınması gündeme gelebiliyor.
SERDAR DURSUN ADIM ADIM FENERBAHÇE'YE
Sarı-lacivertli ekipte Umut Nayir'ın ayrılığı sonrası 3. golcü arayışları devam ediyor.
Milliyet'in haberine göre; Bu bölge için en kuvvetli aday sezon başında Karagümrük'e transfer olan milli oyuncu Serdar Dursun...
Kulüpler arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve olumlu sonuçlanmasının beklendiği öğrenildi.
Bu arada yönetim Crespo ve Emre Mor'un yerine transfer yapmayacak.
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