Transfer tamamlanıyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Son olarak Lazio'nun talip olduğu Kent, İtalyan ekibini de geri çevirdi.

İtalya'nın önemli kulüplerinden olan mavi beyazlılar Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Maddi açıdan bir kayıp yaşamayacak olan Kent buna rağmen bu teklifi reddetti.