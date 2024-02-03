TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş hamle! Berkay Özcan yıldızı için masaya oturdular
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya son olarak RAMS Başakşehir'in yıldız ismi Berkay Özcan için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler futbolcu için kadrosundaki 2 ismi gözden çıkardı. İşte detaylar...
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MERT İLE KING MASADA
Fenerbahçe'nin Boz- Baykuşlara bu defa para artı futbolcu önerisinde bulunduğu belirtildi.
Sarı lacivertlilerin Başakşehir'e önerdiği isimler arasında takımda düşünülmeyen Joshua King ile Mert Hakan Yandaş var.
Yönetim iki isimden birinin yanı sıra 5 milyon euro da para önerdi.
Oyuncuya ise teknik direktör Çağdaş Atan karar verecek.
Transfer kısa süre içinde netleşecek.
Berkay, bu sezon 22 maçta da forma giydi, skor katkısı yapamadı.
Futbolcuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.
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