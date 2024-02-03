Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş hamle! Berkay Özcan yıldızı için masaya oturdular

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş hamle! Berkay Özcan yıldızı için masaya oturdular

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya son olarak RAMS Başakşehir'in yıldız ismi Berkay Özcan için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler futbolcu için kadrosundaki 2 ismi gözden çıkardı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş hamle! Süper Lig'in yıldızı için masaya oturdular

Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü'yle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, transferde durmak bilmiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş hamle! Süper Lig'in yıldızı için masaya oturdular

Sıradaki hedef; Berkay Özcan... Başakşehir'in kapısını daha önce takas teklifiyle çalan sarı-lacivertliler, Ryan Kent ve Emre Mor'u ikna edemeyince transferi rafa kaldırmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş hamle! Süper Lig'in yıldızı için masaya oturdular

Ancak teknik direktör İsmail Kartal'ın Berkay konusunda ısrarcı olmasının ardından yönetim, yeniden harekete geçti ve Başakşehir'le bir kez daha masaya oturdu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş hamle! Süper Lig'in yıldızı için masaya oturdular

MERT İLE KING MASADA

Fenerbahçe'nin Boz- Baykuşlara bu defa para artı futbolcu önerisinde bulunduğu belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş hamle! Süper Lig'in yıldızı için masaya oturdular

Sarı lacivertlilerin Başakşehir'e önerdiği isimler arasında takımda düşünülmeyen Joshua King ile Mert Hakan Yandaş var.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş hamle! Süper Lig'in yıldızı için masaya oturdular

Yönetim iki isimden birinin yanı sıra 5 milyon euro da para önerdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş hamle! Süper Lig'in yıldızı için masaya oturdular

Oyuncuya ise teknik direktör Çağdaş Atan karar verecek.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş hamle! Süper Lig'in yıldızı için masaya oturdular

Transfer kısa süre içinde netleşecek.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş hamle! Süper Lig'in yıldızı için masaya oturdular

Berkay, bu sezon 22 maçta da forma giydi, skor katkısı yapamadı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Antalya deplasmanında! İşte Kartal'ın 11'i
Djiku'ya dudak uçuklatan teklif!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç lira?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj
MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çakar'dan flaş sözler! "Icardi'ye yapılan hareket..." Çakar'dan flaş sözler! "Icardi'ye yapılan hareket..." 07:47
O isme büyük övgü! "Sözleşmesi uzatılmalı" O isme büyük övgü! "Sözleşmesi uzatılmalı" 07:42
Onuachu'dan kötü haber Onuachu'dan kötü haber 06:36
Kolay galibiyet Kolay galibiyet 06:29
Utanın Utanın 06:28
"Penaltılar verilmiyor" "Penaltılar verilmiyor" 06:27
Daha Eski
Forvete Vinicius Forvete Vinicius 06:24
Sağ beke Aurier Sağ beke Aurier 06:22
F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! 01:23
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! 01:23
Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? 01:23
Okan Buruk'tan penaltı isyanı! Okan Buruk'tan penaltı isyanı! 01:23