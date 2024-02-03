TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den flaş hamle! Berkay Özcan yıldızı için masaya oturdular

Sıradaki hedef; Berkay Özcan... Başakşehir'in kapısını daha önce takas teklifiyle çalan sarı-lacivertliler, Ryan Kent ve Emre Mor'u ikna edemeyince transferi rafa kaldırmıştı.

Ancak teknik direktör İsmail Kartal'ın Berkay konusunda ısrarcı olmasının ardından yönetim, yeniden harekete geçti ve Başakşehir'le bir kez daha masaya oturdu.