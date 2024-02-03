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Dzeko suskunluğunu bozacak
Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko, 7-1 kazanılan Tümosan Konyaspor maçında hat-trick yapmış ancak sonrasındaki dört karşılaşmada ağları sarsamamıştı. Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir ve Ankaragücü maçlarını boş geçen 37 yaşındaki oyuncu, bu suskunluğunu bugün Antalyaspor deplasmanında bozacak. Bu konuda hem takım arkadaşlarına hem teknik direktör İsmail Kartal'a hem de taraftarlara söz veren Dzeko'nun, "dört maçtır ayağıma gelen fırsatları değerlendiremedim. Herkesten özür dilerim. Antalyaspor maçında goller atacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" dediği öğrenildi. Kartal da topların Edin Dzeko'ya ulaştırılmasını istedi.
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