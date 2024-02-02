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TRANSFER HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'nin, bu sezon en dikkat çekici isimlerinden olan İrfan Can Kahveci'ye sürpriz bir talip çıktı. Sarı-lacivertli kulüp de oyuncunun bonservisini belirledi. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 07:37
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TRANSFER HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip!

Fenerbahçe'de sezonun en dikkat çeken isimlerinden olan İrfan Can Kahveci'ye sürpriz bir talip çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip!

Rus basını, İsmail Kartal'la küllerinden doğan İrfan Can Kahveci'yi CSKA Moskova'nın takibe aldığını duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip!

"sport24.ru"nun haberine göre; CSKA, 22 Şubat'ta bitecek olan transferin son gününe kadar Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunacak.

TRANSFER HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip!

Fenerbahçe yönetimi ise İrfan Can için 15 milyon euro'nun altındaki bir miktarı kabul etmeyi düşünmüyor.

TRANSFER HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 32 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 12 gol atarken 9 da asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip!

28 yaşındaki deneyimli futbolcunun sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2025 yılında bitiyor.

TRANSFER HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip!

İRFAN CAN KAHVECİ KİMDİR?

15 Temmuz 1995 tarihinde Çorum'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip!

4 Ocak 2017'de Gençlerbirliği'nden 1.61 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir'e transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip!

31 Ocak 2021 tarihinde ise 7 milyon euro bedelle Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip!

1.76 cm boyundaki İrfan Can Kahveci, forvet hattında sağ kanat olarak görev yapıyor. Deneyimli futbolcu ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip!

A Milli Futbol Takımı'nın da formasını terleten İrfan Can, toplamda 30 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 2 gol kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip!

İrfan Can Kahveci'nin güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro...

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