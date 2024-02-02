TRANSFER HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'nin, bu sezon en dikkat çekici isimlerinden olan İrfan Can Kahveci'ye sürpriz bir talip çıktı. Sarı-lacivertli kulüp de oyuncunun bonservisini belirledi. (FB transfer haberleri)
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Fenerbahçe yönetimi ise İrfan Can için 15 milyon euro'nun altındaki bir miktarı kabul etmeyi düşünmüyor.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 32 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 12 gol atarken 9 da asist yaptı.
28 yaşındaki deneyimli futbolcunun sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2025 yılında bitiyor.
İRFAN CAN KAHVECİ KİMDİR?
15 Temmuz 1995 tarihinde Çorum'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı.
4 Ocak 2017'de Gençlerbirliği'nden 1.61 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir'e transfer oldu.
31 Ocak 2021 tarihinde ise 7 milyon euro bedelle Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
1.76 cm boyundaki İrfan Can Kahveci, forvet hattında sağ kanat olarak görev yapıyor. Deneyimli futbolcu ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
A Milli Futbol Takımı'nın da formasını terleten İrfan Can, toplamda 30 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 2 gol kaydetti.
İrfan Can Kahveci'nin güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro...
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