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Kartal’ın kozu Dzeko

Son haftalarda suskun kalan Boşnak yıldızla özel bir görüşme yapan İsmail Kartal, Antalyaspor deplasmanındaki tüm planlarını 37 yaşındaki golcü üzerine yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Kartal’ın kozu Dzeko

Konyaspor karşısında hat-trick yaptıktan sonra üst üste oynanan 4 maçta ağları sarsamayan Edin Dzeko, eleştirilerin odağına otursa da Boşnak yıldız, teknik direktör İsmail Kartal'ın sahadaki mihenk taşı... Her ne kadar gol atamasa da takım arkadaşlarına alan açan ve sık sık savunma yardımı yapan 37 yaşındaki oyuncunun ön alan presi de sarı-lacivertlilerin oyun planında önemli yer tutuyor.

İsmail Kartal'ın yarınki Antalyaspor maçında da en büyük kozu yine şüphesiz Edin Dzeko olacak. Planlarını 37 yaşındaki futbolcu üzerinden yapan İsmail Kartal, bu kez Dzeko'dan arkadaşlarına alan açmasını değil, kanat oyuncularından Boşnak yıldızı topla buluşturmalarını istedi. Dzeko üzerinden skor üretmeyi planlayan tecrübeli çalıştırıcı, kaptanıyla Antalya'yı devirmeyi amaçlıyor.

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