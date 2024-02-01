Haberler Fenerbahçe Cevap ve Düzeltme Metni

Cevap ve Düzeltme Metni

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 13:59
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Cevap ve Düzeltme Metni

Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık Anonim Şirketi'ne ait bir süreli yayın olan FotoMaç gazetesinin 01.02.2024 tarihli nüshasında ve 01.02.2024 tarihinde FotoMaç isimli internet gazetesinin https://www.fotomac.com.tr/fenerbahce/2024/02/01/5-yildizli-formalar-hazir adresinde yayımlanan "5 Yıldızlı Formalar Basıldı" isimli yazı, gerçek dışı olup basın meslek ilkelerine aykırıdır.

Resmi forma tedarik sponsorumuz olan Puma ile yollarımızın ayrıldığına, üçüncü bir firma ile anlaşıldığına ve anlaşmanın detaylarına yönelik ileri sürülen iddialar asılsız nitelikte ve gerçek dışıdır.

Komuoyuna saygı ile duyurulur.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. & FENERBAHÇE SPOR ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

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