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Livakovic özür diledi
Ankaragücü karşılaşmasında hatalı bir çıkışla penaltıya sebep olan Dominik Livakovic galibiyete en çok sevinen isimlerden biriydi. Takım arkadaşları, Hırvat eldivenin hatasını telafi etti ve Kanarya yine 3 puana uzandı. Deneyimli kalecinin soyunma odasında teknik direktör İsmail Kartal ve takım arkadaşlarından özür dilediği, bu tip bir hatayı tekrarlamayacağını söylediği öğrenildi.
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