Haberler Fenerbahçe Livakovic özür diledi

Livakovic özür diledi

Ankaragücü karşılaşmasında hatalı bir çıkışla penaltıya sebep olan Dominik Livakovic galibiyete en çok sevinen isimlerden biriydi. Takım arkadaşları, Hırvat eldivenin hatasını telafi etti ve Kanarya yine 3 puana uzandı. Deneyimli kalecinin soyunma odasında teknik direktör İsmail Kartal ve takım arkadaşlarından özür dilediği, bu tip bir hatayı tekrarlamayacağını söylediği öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 06:50
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Livakovic özür diledi
Ankaragücü karşılaşmasında hatalı bir çıkışla penaltıya sebep olan Dominik Livakovic galibiyete en çok sevinen isimlerden biriydi. Takım arkadaşları, Hırvat eldivenin hatasını telafi etti ve Kanarya yine 3 puana uzandı. Deneyimli kalecinin soyunma odasında teknik direktör İsmail Kartal ve takım arkadaşlarından özür dilediği, bu tip bir hatayı tekrarlamayacağını söylediği öğrenildi.
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