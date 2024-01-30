"Kupalar için geldim"

Kanarya'nın anlaşmaya varıp İstanbul'a getirdiği Çağlar Söyüncü önceki gün Fenerbahçe-Ankaragücü maçını tribünden izlemişti. 27 yaşındaki futbolcu dün resmi imzayı attı ve çubuklu formayı giydi. 5 aylığına kiralanan tecrübeli savunma oyuncusu için imza töreni düzenlendi. Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de katıldı. Cengiz imzası sonrasında "Burada olmaktan dolayı mutluluk ve heyecan duyuyorum. Bir an önce takıma katılmak istiyorum. Elimden geleni yaparak takıma ve camiama yardım etmek istiyorum. Kulübümüzün de benim de hedefim şampiyonluk ve kupalar kazanmak. Zaten buraya beni bağlayan da bu oldu. Güzel bir takımımız var. Sabırsızlıkla aralarına katılmayı bekliyorum. Ayrıca ilk Süper Lig deneyimim olacak. Bunun için de heyecanlıyım" dedi.

2 NUMARAYI GİYECEK

Çağlar Söyüncü forma numarasını da seçti. Başarılı savunmacı sezon boyunca 2 numaralı formayı taşıyacak.