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Krunic arı gibiydi
Kanarya'nın devre arası transferlerinden Rade Krunic, Fred'in sakatlığında 11'deydi. Ankaragücü maçının en çalışkan isimlerinden biri oldu. Tecrübeli orta saha oyuncusu 11.3 kilometre ile F.Bahçe'nin en çok mesafe kat eden ismiydi. 65 defa topla buluştu. Yüzde 89 pas isabeti yakaladı. 3 hava topunun tamamını kazandı. 8 defa girdiği ikili mücadelelerin 6'sından da galip ayrılmayı bildi.
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