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Kartal'ın eseri
İsmail Kartal yönetiminde sezona müthiş bir giriş yapan Fenerbahçe yarıştığı tüm kulvarlarda lider. Kanarya, Süper Lig'de çıktığı 23 maçın 19'undan galibiyetle ayrıldı. 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Haftalardır zirvedeki yerini koruyor. Rakip ağlara gönderdikleri 61 golle, 2.65 gibi bir ortalama yakaladılar. Topladıkları 60 puanla da 2.60 ortalamayı buldular. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde çıktıkları 36 karşılaşmadan 30'unu kazanmayı başardılar. 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde ettiler.
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