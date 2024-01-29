Haberler Fenerbahçe "Yola devam ediyoruz"

"Yola devam ediyoruz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ankaragücü galibiyetinin ardından mutluydu. Tecrübeli çalıştırıcı, maçı kazanmayı hak ettiklerinin altını çizdi ve "İyi hazırlanmıştık. Sonuçta kazandık. Maçın başından sonuna kadar üstün olan taraf bizdik. Çok daha farklı kazanabilirdik. Üç puanı aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Kadro tercihini maç maç değerlendirerek yapıyoruz. Her oyuncumuz bizim için değerli. Takım içindeki dengeleri bu şekilde korumaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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"Yola devam ediyoruz"
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ankaragücü galibiyetinin ardından mutluydu. Tecrübeli çalıştırıcı, maçı kazanmayı hak ettiklerinin altını çizdi ve "İyi hazırlanmıştık. Sonuçta kazandık. Maçın başından sonuna kadar üstün olan taraf bizdik. Çok daha farklı kazanabilirdik. Üç puanı aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Kadro tercihini maç maç değerlendirerek yapıyoruz. Her oyuncumuz bizim için değerli. Takım içindeki dengeleri bu şekilde korumaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
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