Rekorla kazandık

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Başakşehir galibiyetinin ardından mutlu olduklarını söyledi. Maçı domine ettiklerini ve kazanmayı hak ettiklerinin altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, şunları söyledi: "Bu galibiyet çok çok önemli. Başakşehir son haftalarda yükselişte ve iyi bir takımdı. Biz de kendi güçlü oyunumuzu ortaya koyduğumuz zaman herkesi yenebileceğimizi gösterdik. 11'e 11'ken 5-6 tane yüzde yüz gol pozisyonu vardı. 71 kez rakip ceza alanında topla buluşmuşuz. Bu Türkiye'de bir rekordur. Bunun 30'u ilk yarı 11'e 11'ken. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha baskılı oynadık.

POZİSYON VERMEDİK

Çok fazla kapandılar. Kapanan savunmayı açmakta zorlandık. Maçı başından sonuna kadar oyunu domine eden bir Fenerbahçe vardı. Kendi futbolumuzu ortaya koyduk. 1-0 kazandık ama daha farklı kazanabilirdik. Maç boyunca pozisyon vermedik. Böylesi maçlar stresli ve gergin olur. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Son vuruşlarda daha dikkatli olup, daha fazla çalışacağız. Bugün bir penaltımız daha verilmedi. Hakemler böyle takdir etti. Başakşehir'e başarılar diliyorum. Bonucci'yi de sadece tedbir amaçlı olarak kadroya almadık. Hepsi bu."

ZAJC VE CRESPO DÖNÜYOR

F.Bahçe'de uzun süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Miha Zajc ve Crespo'dan müjde geldi. İsmail Kartal, iki oyuncunun bugün takımla idmanlara başlayacağını söyledi.