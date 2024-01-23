Haberler Fenerbahçe Başakşehir - Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? | Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta? (Trendyol Süper Lig)

Başakşehir - Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? | Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta? (Trendyol Süper Lig)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'e konuk olacak. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 12:30 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 12:50
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Başakşehir - Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? | Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta? (Trendyol Süper Lig)

Başakşehir - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Başakşehir ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı 24 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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