Kadroda büyük değişim

Kartal; Mert Müldür, Leonardo Bonucci ve Jayden Oosterwolde'ye yine ilk 11'de görev verdi. İrfan Can Eğribayat, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Joshua King ile Michy Batshuayi'nin yanı sıra Serdar Aziz ve Cengiz Ünder bu kez yedek soyundu.

7 EKSİKLE ÇIKTI

Fenerbahçe'nin defans oyuncuları Djiku ve Osayi-Samuel, Milli takımda yer alıyor. Sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Miha Zajc ve Miguel Crespo'nun yanı sıra Luan Peres de kadroda bulunmuyor. Ryan Kent ise maçın kadrosunda yer almadı.