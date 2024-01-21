TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrıldığına bin pişman! Yeni takımında tutunamadı
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde pek çok oyuncu kadroya katılırken pek çok oyuncuyla da yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerden ayrılan o futbolcu ise yeni takımında tutunamadı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 11:17 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 11:27
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Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un takımdan ayrılmasının ardından yeni bir yapılanmaya gidildi. Kanarya'da takımın başına İsmail Kartal getirildi.
Ayrıca Fenerbahçe'de pek çok yıldız oyuncu kadroya katıldı.
Sarı-lacivertlilerde bu dönemde flaş ayrılıklar da gerçekleşti.
Fenerbahçe'den ayrılan isimlerden birisi de Attila Szalai oldu.
26 yaşındaki futbolcu yaz transfer döneminde Alman ekibi Hoffenheim'in yolunu tuttu.
Son olarak ise Macar oyuncudan flaş haberler gelmeye devam ediyor.
Szalai yeni takımında Fenerbahçe günlerinden çok uzak bir performans sergiliyor.
Futbolcu pek çok maçta ilk 11'de forma şansı bulamazken toplamda 5 mücadelede sahada yer aldı.
Szalai sahada yer aldığı dakikalarda ise oynadığı futbolla eleştiri oklarını üzerine çekti.
Son olarak oyuncuyla ilgili flaş gelişmeyi yurt dışından Sky Info duyurdu. Yer alan haberde futbolcu Hoffenheim'dan, Freiburg'a kiralık olarak gitmek üzere.
26 yaşındaki Macar stoper ile ilgili kısa süre içerisinde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
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