Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrıldığına bin pişman! Yeni takımında tutunamadı

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrıldığına bin pişman! Yeni takımında tutunamadı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde pek çok oyuncu kadroya katılırken pek çok oyuncuyla da yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerden ayrılan o futbolcu ise yeni takımında tutunamadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 11:17 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 11:27
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MESUT ERKAM ŞAHİN
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrıldığına bin pişman! Yeni takımında tutunamadı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe geride kalan sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrıldığına bin pişman! Yeni takımında tutunamadı

Jorge Jesus yönetimindeki Kanarya sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile tamamlasa da bu başarı yönetimi tatmin etmedi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrıldığına bin pişman! Yeni takımında tutunamadı

Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile yolların ayrılmasına karar verildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrıldığına bin pişman! Yeni takımında tutunamadı

Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un takımdan ayrılmasının ardından yeni bir yapılanmaya gidildi. Kanarya'da takımın başına İsmail Kartal getirildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrıldığına bin pişman! Yeni takımında tutunamadı

Ayrıca Fenerbahçe'de pek çok yıldız oyuncu kadroya katıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrıldığına bin pişman! Yeni takımında tutunamadı

Sarı-lacivertlilerde bu dönemde flaş ayrılıklar da gerçekleşti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrıldığına bin pişman! Yeni takımında tutunamadı

Fenerbahçe'den ayrılan isimlerden birisi de Attila Szalai oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrıldığına bin pişman! Yeni takımında tutunamadı

26 yaşındaki futbolcu yaz transfer döneminde Alman ekibi Hoffenheim'in yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrıldığına bin pişman! Yeni takımında tutunamadı

Son olarak ise Macar oyuncudan flaş haberler gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrıldığına bin pişman! Yeni takımında tutunamadı

Szalai yeni takımında Fenerbahçe günlerinden çok uzak bir performans sergiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrıldığına bin pişman! Yeni takımında tutunamadı

Futbolcu pek çok maçta ilk 11'de forma şansı bulamazken toplamda 5 mücadelede sahada yer aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrıldığına bin pişman! Yeni takımında tutunamadı

Szalai sahada yer aldığı dakikalarda ise oynadığı futbolla eleştiri oklarını üzerine çekti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrıldığına bin pişman! Yeni takımında tutunamadı

Son olarak oyuncuyla ilgili flaş gelişmeyi yurt dışından Sky Info duyurdu. Yer alan haberde futbolcu Hoffenheim'dan, Freiburg'a kiralık olarak gitmek üzere.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrıldığına bin pişman! Yeni takımında tutunamadı

26 yaşındaki Macar stoper ile ilgili kısa süre içerisinde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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