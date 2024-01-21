Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu: Gereksiz bir puan kaybı yaşadık!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, 1-1 sona eren Yılport Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Gereksiz bir puan kaybı yaşadık. Duran toptaki pozisyonda biraz daha akıllı, dikkatli olmalıydık. Sonuç itibarıyla rakibe bakmaksızın lideriz.

Kendimize odaklanmalı ve çarşamba günkü maça odaklanmalıyız. Futbol böyle. Bazı maçlarda puan kaybeder, bazı maçlarda kazanırsınız. Elbette hatalı yerleri değerlendireceğiz. Takım arkadaşlarıma güveniyorum. Bir sonraki maça en iyi şekilde odaklanacağız."