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Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan şok tepki! Oyundan çıkarken...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında önemli bir puan kaybı yaşadı. Kanarya'da 70. dakikada oyundan alınarak yerini Michy Batshuayi'ye bırakan Edin Dzeko bu karara oldukça sinirlendi. Boşnak futbolcu oyundan çıkarken çok bir tepkide bulundu. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 18:34 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 18:48
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Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan şok tepki! Oyundan çıkarken...

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, Yılport Samsunspor maçında olay bir harekette bulundu.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan şok tepki! Oyundan çıkarken...

Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında evinde Samsunspor'u konuk etti.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan şok tepki! Oyundan çıkarken...

Kadıköy'de oynanan karşılaşmada 1-0 öne geçen Kanarya, üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan şok tepki! Oyundan çıkarken...

Bu sonuçla zirve yarışında kritik bir kayıp yaşayan Fenerbahçe, 54 puana ulaştı.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan şok tepki! Oyundan çıkarken...

Yılport Samsunspor karşısında maçın 12. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydeden İrfan Can Kahveci, üst üste 2 lig maçında ağları sarsmayı bildi.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan şok tepki! Oyundan çıkarken...

İrfan Can ile skoru 1-0'a getiren sarı-lacivertliler, 62. dakikada Emre Kılınç'ın golüne engel olamadı.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan şok tepki! Oyundan çıkarken...

GOL VAR'DAN GELDİ!
Samsunspor'un 63. dakikada bulduğu beraberlik golü VAR kararıyla verildi. Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan 63. dakikada kullandığı serbest vuruşta kaleci Livakovic topu çizgi üzerinde çıkardı ve hakem oyunu devam ettirdi.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan şok tepki! Oyundan çıkarken...

Pozisyonun devamında VAR'dan gelen uyarının ardından hakem orta noktayı gösterdi.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan şok tepki! Oyundan çıkarken...

70. DAKİKADA 3 DEĞİŞİKLİK BİRDEN!
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, skoru değiştirebilmek için 70. dakikada 3 değişiklik birden yaptı.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan şok tepki! Oyundan çıkarken...

Tecrübeli teknik adam, Samsunspor'un beraberlik golünün ardından Dusan Tadic'in yerine Joshua King'i, İrfan Can Kahveci'nin yerine Cengiz Ünder'i ve Edin Dzeko'nun yerine de Michy Batshuayi'yi oyuna soktu.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan şok tepki! Oyundan çıkarken...

EDIN DZEKO'DAN ŞOK TEPKİ!
Yerini Michy Batshuayi'ye bırakan Edin Dzeko, bu karardan hoşnut olmadı.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan şok tepki! Oyundan çıkarken...

Oyundan çıkarken siniri yüzüne yansıyan Boşnak futbolcu, yedek kulübesine doğru el kol işareti yaptı.

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