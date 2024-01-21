FENERBAHÇE YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Fenerbahçe - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Samsunspor maçı 21 Ocak Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

İŞTE FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Alim, Bola, Taylan, Ait-Bennasser, Holse, Tait, Emre Kılınç, Mouandilmadji

FENERBAHÇE SAMSUNSPOR 62. RANDEVU

İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 61 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 35-14 üstünlüğü bulunuyor. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 103 golüne, kırmızı-beyazlılar 57 golle karşılık verdi. Bu sezonun 2. haftasında Samsun'da oynanan mücadelede Fenerbahçe, Dzeko ve Szymanski'nin golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

FARKLI SKORLAR TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe ile Samsunspor'un ligde birbirlerine karşı elde ettiği tarihi skorlar bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 1993-1994 sezonunda İstanbul'da oynanan 8-1 kazandığı müsabakayla lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Kanarya'nın rakibi karşısında 6-2 ve 5-0'lık galibiyetleri de yer alıyor. Karadeniz ekibi ise 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında Fenerbahçe'yi 4-0'lık skorlarla yenerek rakibi karşısında en farklı galibiyetleri elde etti.

İÇ SAHA KARNESİ

Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde 10 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, 8 müsabakada galibiyet alırken, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Kanarya, iç sahada rakip filelere 33 gol gönderdi. Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde sahasındaki 6 maçta ise 6 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, sahasındaki son lig maçında Konyaspor'u 7-1 yenerek bu sezonki en farklı galibiyetine ulaştı.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Süper Lig'de 20 hafta itibarıyla 53 puan toplayan Fenerbahçe, bu maçların 18'inde rakip filelere gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 57 gol gönderdi. Edin Dzeko, kaydettiği 16 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig'in gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor.

BAHATTİN ŞİMŞEK DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.