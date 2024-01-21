Fenerbahçe Yılport Samsunspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 21. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Yılport Samsunspor'u konuk ediyor.

İsmail Kartal'ın öğrencileri bu kritik mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İŞTE FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Alim, Bola, Taylan, Ait-Bennasser, Holse, Tait, Emre Kılınç, Mouandilmadji

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Samsunspor maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE SAMSUNSPOR 62. RANDEVU

İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 61 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 35-14 üstünlüğü bulunuyor. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 103 golüne, kırmızı-beyazlılar 57 golle karşılık verdi. Bu sezonun 2. haftasında Samsun'da oynanan mücadelede Fenerbahçe, Dzeko ve Szymanski'nin golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

FARKLI SKORLAR TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe ile Samsunspor'un ligde birbirlerine karşı elde ettiği tarihi skorlar bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 1993-1994 sezonunda İstanbul'da oynanan 8-1 kazandığı müsabakayla lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Kanarya'nın rakibi karşısında 6-2 ve 5-0'lık galibiyetleri de yer alıyor. Karadeniz ekibi ise 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında Fenerbahçe'yi 4-0'lık skorlarla yenerek rakibi karşısında en farklı galibiyetleri elde etti.

İÇ SAHA KARNESİ

Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde 10 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, 8 müsabakada galibiyet alırken, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Kanarya, iç sahada rakip filelere 33 gol gönderdi. Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde sahasındaki 6 maçta ise 6 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, sahasındaki son lig maçında Konyaspor'u 7-1 yenerek bu sezonki en farklı galibiyetine ulaştı.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Süper Lig'de 20 hafta itibarıyla 53 puan toplayan Fenerbahçe, bu maçların 18'inde rakip filelere gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 57 gol gönderdi. Edin Dzeko, kaydettiği 16 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig'in gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor.

BAHATTİN ŞİMŞEK DÜDÜK ÇALIYOR

Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanan mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetiyor. Şimşek'in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Osman Gökhan Bilir yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır.