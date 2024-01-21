Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal açıklamıştı! Santrfor belli oldu...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal açıklamıştı! Santrfor belli oldu...

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de moraller yerinde. Sarı-lacivertlilerde üst üste alınan yıldız transferleri ise taraftarları oldukça mutlu etti. Fenerbahçe'de şimdi ki rota Çağlar Söyüncü gibi gözükse de santrfor için flaş bir isim öne çıktı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da yerli bir forveti işaret etmesinin ardından yönetim temaslarını hızlandırdı. İşte o isim ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 12:11
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal açıklamıştı! Santrfor belli oldu...

Süper Lig'de oynadığı 20 maçın ardından 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Fenerbahçe liderliğini sürdürdü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal açıklamıştı! Santrfor belli oldu...

Sarı-lacivertlilerde sergilenen futbol ise taraftarları mutlu etti.


FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal açıklamıştı! Santrfor belli oldu...

Başkan Ali Koç ve yönetimi ise bu sezon yapmış olduğu transferlere rakiplere gözdağı vermeye devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal açıklamıştı! Santrfor belli oldu...

Son olarak Bonucci ve Krunic gibi üst düzey iki ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin durmaya niyeti yok.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal açıklamıştı! Santrfor belli oldu...

Yönetimin bir süredir Çağlar Söyüncü girişimi devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal açıklamıştı! Santrfor belli oldu...

Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal ise transfere dair dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal açıklamıştı! Santrfor belli oldu...

KARTAL'DAN SANTRFOR İŞARETİ!

Ara transfer dönemi çalışmalarının devam ettiğini kaydeden İsmail Kartal, "Forvet hattına bir tane yerli takviye olabilir" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal açıklamıştı! Santrfor belli oldu...

UMUT NAYİR PENDİK'E KİRALANMIŞTI

Edin Dzeko ve Michy Batshuayi'nin formda oluşu ile santrfor bölgesinde rekabetin arttığı görülürken, sezon başında kadroya katılan Umut Nayir'den beklenen performans alınamadı. Nayir, ara transfer döneminde Pendikspor'a kiralandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal açıklamıştı! Santrfor belli oldu...

Sarı-lacivertlilerde bu noktada gündeme sürpriz bir isim geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal açıklamıştı! Santrfor belli oldu...

O İSİM ERENCAN YARDIMCI!

Pendikspor'da kendini bulan Erencan oynadığı futbolla göz doldurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal açıklamıştı! Santrfor belli oldu...

21 yaşındaki santrfor bu sezon 17 maçta 6 gol kaydetti.



FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal açıklamıştı! Santrfor belli oldu...

Atletik yapısı ve fizik gücüyle dikkat çeken Erencan için temasların başladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal açıklamıştı! Santrfor belli oldu...

Bonservisi Eyüpspor'da bulunan oyuncu için Başkan Ali Koç, İstanbul ekibinin başkanıyla yakın olan ilişkisini de kullanarak bu transferi bitirmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal açıklamıştı! Santrfor belli oldu...

Eyüpspor, Umut Nayir transferinde Fenerbahçe'ye kolaylık sağlamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal açıklamıştı! Santrfor belli oldu...

Erencan Yardımcı için Portekiz ekibi Braga'nın da oyuncuyu yakından izlediği öğrenildi.

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