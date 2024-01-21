FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal açıklamıştı! Santrfor belli oldu...
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de moraller yerinde. Sarı-lacivertlilerde üst üste alınan yıldız transferleri ise taraftarları oldukça mutlu etti. Fenerbahçe'de şimdi ki rota Çağlar Söyüncü gibi gözükse de santrfor için flaş bir isim öne çıktı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da yerli bir forveti işaret etmesinin ardından yönetim temaslarını hızlandırdı. İşte o isim ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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Sarı-lacivertlilerde sergilenen futbol ise taraftarları mutlu etti.
Son olarak Bonucci ve Krunic gibi üst düzey iki ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin durmaya niyeti yok.
Yönetimin bir süredir Çağlar Söyüncü girişimi devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal ise transfere dair dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
KARTAL'DAN SANTRFOR İŞARETİ!
Ara transfer dönemi çalışmalarının devam ettiğini kaydeden İsmail Kartal, "Forvet hattına bir tane yerli takviye olabilir" ifadelerini kullandı.
UMUT NAYİR PENDİK'E KİRALANMIŞTI
Edin Dzeko ve Michy Batshuayi'nin formda oluşu ile santrfor bölgesinde rekabetin arttığı görülürken, sezon başında kadroya katılan Umut Nayir'den beklenen performans alınamadı. Nayir, ara transfer döneminde Pendikspor'a kiralandı.
Sarı-lacivertlilerde bu noktada gündeme sürpriz bir isim geldi.
O İSİM ERENCAN YARDIMCI!
Pendikspor'da kendini bulan Erencan oynadığı futbolla göz doldurdu.
21 yaşındaki santrfor bu sezon 17 maçta 6 gol kaydetti.
Atletik yapısı ve fizik gücüyle dikkat çeken Erencan için temasların başladığı öğrenildi.
Bonservisi Eyüpspor'da bulunan oyuncu için Başkan Ali Koç, İstanbul ekibinin başkanıyla yakın olan ilişkisini de kullanarak bu transferi bitirmek istiyor.
Eyüpspor, Umut Nayir transferinde Fenerbahçe'ye kolaylık sağlamıştı.
Erencan Yardımcı için Portekiz ekibi Braga'nın da oyuncuyu yakından izlediği öğrenildi.
Erencan için bonservisinin en az 3 milyon Euro olması bekleniyor.
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