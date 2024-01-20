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Fenerbahçe'de ayrılık operasyonu! Listede 6 isim

Fenerbahçe’de yabancı sayısı 18... Teknik direktör İsmail Kartal, gönderilecek ve lisansı askıya alınacak isimleri Samsun maçı sonrasında belirleyecek. Listede 6 isim var.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe'de ayrılık operasyonu! Listede 6 isim

Fenerbahçe, transfer döneminde Rade Krunic ile Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı. Luan Peres ile Lincoln Henrique'nin de askıya alınan lisanslarının süresi doldu. Kadroda şu an 18 yabancı oyuncu var ve bu isimlerin 4'ü sezonun ikinci yarısında sarı-lacivertli formayı giyemeyecek. Teknik direktör İsmail Kartal ise bu dört oyuncunun kim olacağına Samsunspor maçının ardından karar verecek.

İLK YOLCU KENT

Bu dört isim; Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Ryan Kent, Joshua King ve Michy Batshuayi... Kartal, bu 6 oyuncudan dördüyle ligin ikinci yarısında yola devam etmeyecek. Peres'in lisansının yeniden askıya alınması gündemde. Kent de kesin olarak ayrılacak. Diğer iki isimden birinin Zajc olması bekleniyor. Bileti kesilecek son isim ise talipleri olan Michy Batshuayi olabilir.

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