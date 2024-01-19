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FENERBAHÇE HABERİ - Emre Belözoğlu'dan transfer açıklaması! Lincoln ve Mert Hakan Yandaş...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Lincoln'ün transferleriyle ilgili de konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 15:15
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FENERBAHÇE HABERİ - Emre Belözoğlu'dan transfer açıklaması! Lincoln ve Mert Hakan Yandaş...

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Emre Belözoğlu'dan transfer açıklaması! Lincoln ve Mert Hakan Yandaş...

Belözoğlu, sarı-lacivertli takımı çalıştırmaktan dolayı büyük bir şeref duyduğunu belirterek, yaşanan olaylardan sonra annesinin kendisine "Faruk Başkanı yalnız bırakmayacaksın." nasihatini verdiğini söyledi.

FENERBAHÇE HABERİ - Emre Belözoğlu'dan transfer açıklaması! Lincoln ve Mert Hakan Yandaş...

RİZESPOR'UN AÇIKLAMASI

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u eledikleri maçtan sonra Karadeniz kulübünün sosyal medyasından kendisini hedef alan açıklamalar yaptığını iddia eden Belözoğlu, bu durumun çok yakışıksız olduğunu dile getirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Emre Belözoğlu'dan transfer açıklaması! Lincoln ve Mert Hakan Yandaş...

Kendisinin de bir ailesi olduğunu vurgulayan Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

FENERBAHÇE HABERİ - Emre Belözoğlu'dan transfer açıklaması! Lincoln ve Mert Hakan Yandaş...

"Ailem de artık alıştı. Süreçleri güçlü yönetiyoruz ama çocuklarımız var ve bu olaylara şahit oluyorlar. Ülkemizde bazı durumlar değişti. İnsan profilleri değişti. Gençliğimde daha vicdanlı insanlar vardı, şimdi ise bir olay karşısında karşı tarafında insan olduğu unutulur hale geldi. Rizespor bir açıklama yaptı. Yaşamış olduğum dolandırıcılık olayına da dem vurmuşlar. Yakışıksız oldu. Bizim kimsenin parasına da sadakasına da ihtiyacımız yok. Ben Rizespor'la alakalı bir şey diyemem, belki başkanının yönetiminin bile haberi yok. Bu paylaşımı yapan kişinin hayatında ne kadar başarısı var? Ben 13 yaşından beri bu mesleğin içindeyim. Bu konuda kısasa kısasta yaparım, kibir de. Bu paylaşımı yapan kişi hayatında ne yapmış da kendinde benle dalga geçmeye çalışacak kadar ileri gidebilecek hak görüyor. Rizespor'a yakıştıramadım. Taraftarına da asla bağlayamam, Karadeniz'i çok seviyorum."

FENERBAHÇE HABERİ - Emre Belözoğlu'dan transfer açıklaması! Lincoln ve Mert Hakan Yandaş...

Paylaşımı yapan kişiye de seslenen Belözoğlu, "Bunu şahsileştiren kişi hayatında benle yarışamaz. Çocuklarımız, ailemiz var, onlar da bunu hak etmiyor. Biz Rizespor'la ligde 1-1 berabere kaldığımız maçta, tüm ülkenin üzerime gelmesine rağmen açıklama yapmadım. Yanlış bir penaltı ve sonrası bunların bize yapılmasını reva gören zihniyet çok zehirlenmiş ve karakteri bozulmuştur. Bizi böyle üzemezler, daha da sert olmaları lazım. Ancak onlar adına üzülürüz." dedi.

FENERBAHÇE HABERİ - Emre Belözoğlu'dan transfer açıklaması! Lincoln ve Mert Hakan Yandaş...

Hakem yönetimlerinden bir kulübün, bir teknik direktörün sorumlu tutulmaması gerektiğini vurgulayan genç teknik adam, "Hakemin hatası kendini bağlar. Onların hatası üzerinden insanların şerefleriyle oynayamazsınız. Bize yapılan bir hakem hatasından sonra hiçbir zaman bir camiayı ya da teknik direktörü hedef almayız. Çok talihsiz, yersiz, yakışıksız bir açıklama oldu. Günün sonunda herkes kendi karakterinin gereğini sergiler." diye konuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - Emre Belözoğlu'dan transfer açıklaması! Lincoln ve Mert Hakan Yandaş...

"HEM TÜRK HEM DE YABANCI OYUNCU ALACAĞIZ"

Emre Belözoğlu, transfer döneminde hem Türk hem de yerli oyuncu almak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

FENERBAHÇE HABERİ - Emre Belözoğlu'dan transfer açıklaması! Lincoln ve Mert Hakan Yandaş...

Alacakları oyuncu sayısı hakkında bir şey söylememin doğru olmadığını anlatan Belözoğlu, "Yönetimimiz canla başla çalışıyor. Kolay bir iş değil, ciddi rakamlar. Her kulübün, kazandığının en az üç katına ihtiyacı var. Yönetimimizin çok samimi şekilde çalıştığını görüyorum. Oyuncu sayısı fazla olmayacak belki ama niteliği yüksek, kalitesine inandığımız, hem Türk hem yabancı oyuncu alacağız. İnce eleyip sık dokuyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ - Emre Belözoğlu'dan transfer açıklaması! Lincoln ve Mert Hakan Yandaş...

MERT HAKAN VE LINCOLN...

Fenerbahçe'deki futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Lincoln'le ilgili soruya ise Belözoğlu, "Hem Mert Hakan hem de Lincoln iyi oyuncular. İstişarelerimiz oldu. Oyuncuların istemesi önemi. Şu an ne olumlu ne de olumsuz bir şey söyleyemem." cevabını verdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Emre Belözoğlu'dan transfer açıklaması! Lincoln ve Mert Hakan Yandaş...

"KUPADA SONUNA KADAR GİTMEK İSTİYORUZ"

Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldıklarını ve sonuna kadar gitmek istediklerini belirtti.

FENERBAHÇE HABERİ - Emre Belözoğlu'dan transfer açıklaması! Lincoln ve Mert Hakan Yandaş...

Göreve geldiklerinden bu yana çok iyi bir oyuncu grubuyla çalıştıklarını vurgulayan Belözoğlu, şunları kaydetti:

FENERBAHÇE HABERİ - Emre Belözoğlu'dan transfer açıklaması! Lincoln ve Mert Hakan Yandaş...

"Burası bizi mutlu eden bir kulüp. Ankaragücü'nde beklenti büyük. Bizi çok sevdiler, ben de burayı çok sevdim. İşimiz kolay değil ama doğru yoldayız. Her maçı kazanmak için ortaya koyulan enerji değerli. Yolumuz uzun ama ümitliyiz. İnşallah taraftarımız da mutludur. Futbolculuk kariyerim geride kaldı. Mükemmel bir tecrübeydi. Başladığımdan bu yana 3 yıllık performansımızın da kötü olduğunu düşünmüyorum. Her sene bir diğerinden ders çıkarıyoruz. Teknik adamlık çok keyifli bir meslek ama ülkemizde kolay değil. Hangi takım da olursanız olun beklentiler yüksek. Ankaragücü mirası olan bir kulüp. 'Kupa Beyi' diye adlandırılan bir kulüp ve bizden de beklenti var. Bu beklenti de beni besliyor. Elimizdeki gücün kıymetini bildiğimizde her takımı yenebiliriz. Kupada bizim hedefimiz. Oyuncu grubumuzun isteğini görüyorum. Hem ligde hem de kupada sonuna kadar gidebilecek bir takımımız var."

FENERBAHÇE HABERİ - Emre Belözoğlu'dan transfer açıklaması! Lincoln ve Mert Hakan Yandaş...

Yabancı sayısının gelecek sezondan itibaren değişmesini de değerlendiren Belözoğlu, bu durumun teknik adamlara sorulup sorulmadığıyla ilgili, "Kimse bu ülkede istişareye inanmıyor. Böyle bir beklentim olmadı ama daha doğru profillerin olduğu bir süreç yaşanırsa istişare edilecektir. Kimin ne için karar verdi, bu rakamları nasıl belirliyorlar, bilmiyorum." diyerek görüşlerini aktardı.

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