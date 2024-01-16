Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: Arda Turan'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında!

TRANSFER HABERLERİ: Arda Turan'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında!

Son dakika spor haberleri: Trendyol 1. Ligi'nde lider olan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan'ın gündeminde Fenerbahçe'nin yıldızı var. Sarı-lacivertlilerde forma giyen yıldız isim için Başakşehir'in de ilgisi bulunuyor. İşte son detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 09:08 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 09:08
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TRANSFER HABERLERİ: Arda Turan'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında!

Süper Lig'e yükselme hedefiyle ara transfer döneminde kadrosuna takviyelerde bulunmak için harekete geçen Eyüpspor'dan flaş bir hamle geldiği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ: Arda Turan'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında!

Arda Turan'ın raporu doğrultusunda hareket eden İstanbul ekibinin, Fenerbahçe'nin milli yıldızını gündemine aldığı iddia edildi.



TRANSFER HABERLERİ: Arda Turan'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında!

Eyüpspor'da Arda Turan'ın raporu sonrası, Fenerbahçeli yıldız için resmi girişimde bulunulduğu belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ: Arda Turan'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında!

Ajansspor'un haberine göre; Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın Fenerbahçe'den Emre Mor'un transferi için yönetime rapor sunduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ: Arda Turan'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında!

Arda Turan'ın transferi çok istediği, bunun üzerine Eyüpspor'un Emre Mor için resmi girişimde bulunduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ: Arda Turan'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında!

BAŞAKŞEHİR DE TAKİPTE

Emre Mor için Eyüpspor'un yanı sıra Rams Başakşehir'in de devrede olduğu belirtilmişti. 26 yaşındaki kanat oyuncusu için Başakşehir'in girişimlere başladığı aktarılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Arda Turan'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında!

Eyüpspor ve Başakşehir'in peşinde olduğu Emre Mor bu sezon Fenerbahçe'de 4 maçta şans buldu. 26 yaşındaki kanat oyuncusu bu süreçte toplam 40 dakika süre aldı.

TRANSFER HABERLERİ: Arda Turan'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında!

Emre Mor'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ: Arda Turan'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında!

Tecrübeli hücum oyuncusunun güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin euro. A Milli Futbol Takımı'nda 15 maça çıkan Emre Mor, 1 gol sevinci yaşadı.

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