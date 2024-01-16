TRANSFER HABERLERİ: Arda Turan'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında!
Son dakika spor haberleri: Trendyol 1. Ligi'nde lider olan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan'ın gündeminde Fenerbahçe'nin yıldızı var. Sarı-lacivertlilerde forma giyen yıldız isim için Başakşehir'in de ilgisi bulunuyor. İşte son detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 09:08 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 09:08
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Ajansspor'un haberine göre; Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın Fenerbahçe'den Emre Mor'un transferi için yönetime rapor sunduğu kaydedildi.
Arda Turan'ın transferi çok istediği, bunun üzerine Eyüpspor'un Emre Mor için resmi girişimde bulunduğu vurgulandı.
BAŞAKŞEHİR DE TAKİPTE
Emre Mor için Eyüpspor'un yanı sıra Rams Başakşehir'in de devrede olduğu belirtilmişti. 26 yaşındaki kanat oyuncusu için Başakşehir'in girişimlere başladığı aktarılmıştı.
Eyüpspor ve Başakşehir'in peşinde olduğu Emre Mor bu sezon Fenerbahçe'de 4 maçta şans buldu. 26 yaşındaki kanat oyuncusu bu süreçte toplam 40 dakika süre aldı.
Emre Mor'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.
Tecrübeli hücum oyuncusunun güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin euro. A Milli Futbol Takımı'nda 15 maça çıkan Emre Mor, 1 gol sevinci yaşadı.
DİĞER