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Rade Krunic: İyi ki Fenerbahçe'deyim!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic, sarı-lacivertli formayı giyeceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 06:50
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Rade Krunic: İyi ki Fenerbahçe'deyim!

Transfer süreciyle ilgili konuşan Boşnak orta saha, "Edin Dzeko ile çok defa konuştuk. Özellikle bu ay Fenerbahçe'ye bir an evvel gelmek istedim. O da aynı şekilde benim burada olmamı istedi. Onunla yapmış olduğumuz konuşmalarda genelde bana Fenerbahçe ile alakalı çok güzel şeyler söyledi. Ben de onun gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada olduğum için gerçekten mutlu hissediyorum. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı. Taraftarlara teşekkür eden 30 yaşındaki orta saha, "Onlar buraya gelmemi çok fazla istediler. Ben de Fenerbahçe'nin oyuncusu olmayı çok ama çok istedim. Dzeko ile Zajc atmosferden ve taraftarlardan bahsetti. Fenerbahçe'ye gelmek adına sabırsızlıkla bu anı bekledim" dedi.

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