FENERBAHÇE HABERİ - Çağlar Söyüncü transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Leonardo Bonucci ve Rade Krunic takviyeleriyle ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de gündem Çağlar Söyüncü... Sarı-lacivertlilerin Atletico Madrid forması giyen milli futbolcuyla anlaştığı konuşulurken; İspanyol gazeteci Matteo Moretto, 27 yaşındaki stoperin yeni takımını açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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İlk transferini stoper bölgesine yapan Fenerbahçe, Union Berlin forması giyen Leonardo Bonucci'yi renklerine bağladı.
Sarı-lacivertliler, İtalyan savunma oyuncusuyla 6 aylık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe orta sahasını ise sezon başında da istediği Rade Krunic ile güçlendirdi.
Sarı-lacivertliler, Milan forması giyen Boşnak orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Bonucci ve Krunic transferleriyle ses getiren Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer isimse Çağlar Söyüncü...
Sarı-lacivertlilerin sezon başında Atletico Madrid forması giyen ancak forma şansı bulamayan milli stoperle anlaşma sağladığı ve yönetimin İspanyol ekibiyle görüşmelerini sürdürdüğü kaydedilmişti.
Çağlar transferiyle ilgili İspanyol basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
PORTO ANLAŞMA SAĞLADI
Relevo muhabiri Matteo Moretto, Porto'nun Çağlar Söyüncü transferi için Atletico Madrid ile anlaşma sağladığını açıkladı.
FENERBAHÇE İHTİMALİ DÜŞÜK
Moretto, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe ile Atletico Madrid arasındaki görüşmelerin ileri düzeyde olmadığını kastederek Çağlar Söyüncü'nün Türkiye'ye dönme ihtimalinin düşük olduğunu vurguladı.
DORTMUND VE ROMA DA İSTİYOR
Atletico Madrid'in milli oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenilirken, Çağlar ile Borussia Dortmund ve Roma'nın da ilgilendiği kaydedildi.
Çağlar Söyüncü bu sezon Atletico Madrid formasıyla 9 maçta süre aldı.
27 yaşındaki futbolcu, skor katkısı üretemedi.
Çağlar'ın Atletico ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro.
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