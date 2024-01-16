Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Çağlar Söyüncü transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu

FENERBAHÇE HABERİ - Çağlar Söyüncü transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Leonardo Bonucci ve Rade Krunic takviyeleriyle ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de gündem Çağlar Söyüncü... Sarı-lacivertlilerin Atletico Madrid forması giyen milli futbolcuyla anlaştığı konuşulurken; İspanyol gazeteci Matteo Moretto, 27 yaşındaki stoperin yeni takımını açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 11:13
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE HABERİ - Çağlar Söyüncü transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu

Süper Lig'de topladığı 53 puanla lider konumda bulunan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Çağlar Söyüncü transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertliler, 11 Ocak'ta başlayan 2. Transfer ve Tescil Dönemi'ne bomba gibi bir giriş yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ - Çağlar Söyüncü transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu

Stoper ve orta saha bölgelerine öncelik veren Kanarya, ara transfer döneminin ilk günlerinde iki bölgeyi de güçlendirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Çağlar Söyüncü transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu

İlk transferini stoper bölgesine yapan Fenerbahçe, Union Berlin forması giyen Leonardo Bonucci'yi renklerine bağladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Çağlar Söyüncü transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertliler, İtalyan savunma oyuncusuyla 6 aylık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Çağlar Söyüncü transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe orta sahasını ise sezon başında da istediği Rade Krunic ile güçlendirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Çağlar Söyüncü transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertliler, Milan forması giyen Boşnak orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Çağlar Söyüncü transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu

Bonucci ve Krunic transferleriyle ses getiren Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer isimse Çağlar Söyüncü...

FENERBAHÇE HABERİ - Çağlar Söyüncü transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertlilerin sezon başında Atletico Madrid forması giyen ancak forma şansı bulamayan milli stoperle anlaşma sağladığı ve yönetimin İspanyol ekibiyle görüşmelerini sürdürdüğü kaydedilmişti.

FENERBAHÇE HABERİ - Çağlar Söyüncü transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu

Çağlar transferiyle ilgili İspanyol basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Çağlar Söyüncü transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu

PORTO ANLAŞMA SAĞLADI

Relevo muhabiri Matteo Moretto, Porto'nun Çağlar Söyüncü transferi için Atletico Madrid ile anlaşma sağladığını açıkladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Çağlar Söyüncü transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu

FENERBAHÇE İHTİMALİ DÜŞÜK

Moretto, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe ile Atletico Madrid arasındaki görüşmelerin ileri düzeyde olmadığını kastederek Çağlar Söyüncü'nün Türkiye'ye dönme ihtimalinin düşük olduğunu vurguladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Çağlar Söyüncü transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu

DORTMUND VE ROMA DA İSTİYOR

Atletico Madrid'in milli oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenilirken, Çağlar ile Borussia Dortmund ve Roma'nın da ilgilendiği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Çağlar Söyüncü transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu

Çağlar Söyüncü bu sezon Atletico Madrid formasıyla 9 maçta süre aldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Çağlar Söyüncü transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu

27 yaşındaki futbolcu, skor katkısı üretemedi.

FENERBAHÇE HABERİ - Çağlar Söyüncü transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu

Çağlar'ın Atletico ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Çağlar Söyüncü transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu

Milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro.

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