Haberler Fenerbahçe Szymanski'nin golü otomatiğe takıldı

Szymanski'nin golü otomatiğe takıldı

FenerbahçeGaziantep FK karşısında 23'te Szymanski'yle golü buldu. Ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasıyla sarılacivertlilerin gol sevinci kısa sürdü. Tadic'in pasını alan Szymanski'nin golü, bu hafta ilk kez kullanılan yarı otomatik ofsayt sistemi tarafından ofsayt pozisyonu nedeniyle geçersiz sayıldı. Tadic'in kafasının bir kısmının ofsayt çizgisinin ötesinde olduğu tespit edildi ve Fenerbahçe'nin gol sevinci, yeni teknolojinin kesin kararıyla son buldu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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Szymanski'nin golü otomatiğe takıldı
Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 23'te Szymanski'yle golü buldu. Ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasıyla sarılacivertlilerin gol sevinci kısa sürdü. Tadic'in pasını alan Szymanski'nin golü, bu hafta ilk kez kullanılan yarı otomatik ofsayt sistemi tarafından ofsayt pozisyonu nedeniyle geçersiz sayıldı. Tadic'in kafasının bir kısmının ofsayt çizgisinin ötesinde olduğu tespit edildi ve Fenerbahçe'nin gol sevinci, yeni teknolojinin kesin kararıyla son buldu.
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