Ömer Üründül Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Livakovic inanılmaz bir son saniye kurtarışıyla gecenin yıldızı oldu. Diğer genel gözlemlerime gelince; Dzeko bir hayli güçsüz göründü, bunu penaltı kaçırdığı için söylemiyorum. Birçok pozisyonda bu, belirgin bir şekilde belli oldu. Szymanski de beklenen performansın altındaydı.