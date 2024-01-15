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Ömer Üründül Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler, rakibini İrfan Can Kahveci'nin tek golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını çarpıcı ifadelerle yorumladı. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 09:05
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Ömer Üründül Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Ömer Üründül Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kazanan taraf 1-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.

Ömer Üründül Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren tek golü 81. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Ömer Üründül Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 53'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Ömer Üründül Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bu sezonki 11. yenilgisini alan Gaziantep FK ise 21 puanda kaldı.

Ömer Üründül Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Ömer Üründül Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

ÖMER ÜRÜNDÜL - ÇİFT SANTRFORA DÖNMEK HATAYDI!

F.Bahçe ilk yarıda oyunu tamamen karşı alana yıktı. Gaziantep'in zaten alışılmış iyi yerleşimli bir alan savunması var. Fenerbahçe bütün ofansif varyasyonları denemeye çalışsa da yeterli pozisyon zenginliğini sağlayamadı.

Ömer Üründül Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Aşırı riskli bir anlayışla da pozisyon tehlikesi verdi. Nitekim bir net pozisyonda da Livakovic'in başarılı bir kurtarışı vardı.

Ömer Üründül Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'nin bu yarıda ele geçirdiği fırsatlar hem rakip defansın başarılı hamleleri hem de başta Dzeko olmak üzere ağır kalmalarından dolayı gol ile sonuçlanmadı.

Ömer Üründül Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İkinci yarıya Fenerbahçe penaltı kazanarak başladı ama Dzeko direğe takıldı. Ondan sonra kalan bölümde baskılı oyun devam ediyordu. Bu arada İsmail Kartal'dan çok yanlış bir hamle geldi.

Ömer Üründül Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İrfan Can-Cengiz değişikliği doğruydu ama Batshuayi ile çift santrfora dönüp orta sahadan İsmail'i çıkartınca Gaziantep takımı yoğun baskıdan kurtulduğu gibi pozisyonlar da üretebilirdi.

Ömer Üründül Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Nitekim maç, sahanın zaman zaman bütününe yayılmaya başladı. Fenerbahçe'nin artık pozisyona girmesi daha da zor gözüküyordu. Sonuçta İrfan Can bir kafa golüyle zor maçta takıma 3 puanı getirdi.

Ömer Üründül Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Livakovic inanılmaz bir son saniye kurtarışıyla gecenin yıldızı oldu. Diğer genel gözlemlerime gelince; Dzeko bir hayli güçsüz göründü, bunu penaltı kaçırdığı için söylemiyorum. Birçok pozisyonda bu, belirgin bir şekilde belli oldu. Szymanski de beklenen performansın altındaydı.

Ömer Üründül Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bir diğer gözüme çarpan yanlış, Tadic-King değişikliğinin çok geç yapılmasıydı. Yine takımın en dinamik ismi Ferdi'ydi. Gelir gelmez şans bulan Bonucci ağır gözüktü ama öyle bir tecrübe ki büyük fayda bekliyorum.

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