Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Rade Krunic'ten transfer itirafı! "Görüşmeler boyunca..."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Rade Krunic'ten transfer itirafı! "Görüşmeler boyunca..."

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ninsezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Rade Krunic kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İşte Krunic'in transfer sürecine dair dikkat çeken açıklamaları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 15:26 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 15:28
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Rade Krunic'ten transfer itirafı! "Görüşmeler boyunca..."

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Rade Krunic, takımla çıktığı ilk antrenman öncesi Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Rade Krunic'ten transfer itirafı! "Görüşmeler boyunca..."

İŞTE KRUNIC'İN SÖZLERİ:

Burada olduğum için gerçekten kendimi mutlu hissediyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Rade Krunic'ten transfer itirafı! "Görüşmeler boyunca..."

Dün tesisteydim ve antrenman yaptım. Her şey yolunda. Bugün de takımla ilk antrenmanımı yapmış olacağım.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Rade Krunic'ten transfer itirafı! "Görüşmeler boyunca..."

Edin Dzeko ile çok defa konuştuk. Özellikle bu ay Fenerbahçe'ye bir an evvel gelmek istedim.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Rade Krunic'ten transfer itirafı! "Görüşmeler boyunca..."

O da aynı şekilde benim burada olmamı istedi. Onunla yapmış olduğumuz konuşmalarda genelde bana Fenerbahçe ile alakalı çok güzel şeyler söyledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Rade Krunic'ten transfer itirafı! "Görüşmeler boyunca..."

Ben de onun gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Rade Krunic'ten transfer itirafı! "Görüşmeler boyunca..."

Taraftarlara minnettarım. Onlara çok teşekkür ediyorum. Nasıl ki onlar benim buraya gelmemi istediler, çok fazla istediler.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Rade Krunic'ten transfer itirafı! "Görüşmeler boyunca..."

Ben de aynı şekilde Fenerbahçe'nin oyuncusu olmayı çok ama çok istedim. Zaten Edin Dzeko ve Miha Zajc ile de konuşmuştuk.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Rade Krunic'ten transfer itirafı! "Görüşmeler boyunca..."

Buradaki atmosferden ve taraftarlardan onlar da bana bahsettiler. Fenerbahçe'ye katılabilmek adına sabırsızlıkla bu anı bekledim.

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