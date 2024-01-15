FENERBAHÇE HABERLERİ: Rade Krunic'ten transfer itirafı! "Görüşmeler boyunca..."
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ninsezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Rade Krunic kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İşte Krunic'in transfer sürecine dair dikkat çeken açıklamaları... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 15:26 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 15:28
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İŞTE KRUNIC'İN SÖZLERİ:
Dün tesisteydim ve antrenman yaptım. Her şey yolunda. Bugün de takımla ilk antrenmanımı yapmış olacağım.
Edin Dzeko ile çok defa konuştuk. Özellikle bu ay Fenerbahçe'ye bir an evvel gelmek istedim.
O da aynı şekilde benim burada olmamı istedi. Onunla yapmış olduğumuz konuşmalarda genelde bana Fenerbahçe ile alakalı çok güzel şeyler söyledi.
Ben de onun gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum.
Taraftarlara minnettarım. Onlara çok teşekkür ediyorum. Nasıl ki onlar benim buraya gelmemi istediler, çok fazla istediler.
Ben de aynı şekilde Fenerbahçe'nin oyuncusu olmayı çok ama çok istedim. Zaten Edin Dzeko ve Miha Zajc ile de konuşmuştuk.
Buradaki atmosferden ve taraftarlardan onlar da bana bahsettiler. Fenerbahçe'ye katılabilmek adına sabırsızlıkla bu anı bekledim.
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