Ahmet Çakar Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Topla oynama yüzdesi de onlardaydı. Ama ortalar ve final pasları çok kötü. Ta ki 80. dakikaya kadar.

Sonradan oyuna giren İrfan Can adeta Fenerbahçe'yi ipten aldı. Bu tür galibiyetler çok önemli. Hatta 90+7'de de Livakovic'in çıkardığı o çok önemli top olmasa maç berabere de bitebilirdi.