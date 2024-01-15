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Ahmet Çakar Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmadı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da mücadelenin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nu dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 09:09
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Ahmet Çakar Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

AHMET ÇAKAR - KİMSE HAKEME LAF SÖYLEMESİN

F.Bahçe şampiyonluk yarışında çok zorlanıp 3 puanı aldı… Maç boyu oyunun hakimi Fenerbahçe'ydi.

Ahmet Çakar Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Topla oynama yüzdesi de onlardaydı. Ama ortalar ve final pasları çok kötü. Ta ki 80. dakikaya kadar.

Ahmet Çakar Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sonradan oyuna giren İrfan Can adeta Fenerbahçe'yi ipten aldı. Bu tür galibiyetler çok önemli. Hatta 90+7'de de Livakovic'in çıkardığı o çok önemli top olmasa maç berabere de bitebilirdi.

Ahmet Çakar Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu bence fevkalade bir karşılaşma yönetti. Verdiği inanın her karar ders niteliğinde ve doğru…

Ahmet Çakar Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İlk yarıda Bonucci penaltı bekliyor, devam kararı doğru… İkinci yarıda Fred'e yapılan hareket çok net bir penaltı, burada da doğru karar veriyor.

Ahmet Çakar Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Herkes Batshuayi'ye kırmızı kart vermesi gerekirdi diyor, her ne kadar dizi rakibin göğsüne gelse de güç transferi yok ve Batshuayi ayağını sakınıyor.

Ahmet Çakar Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İlk yarıda Fred'in yüksekten gelen topa bakarken rakibinin aşil tendonuna basması var ama Fred, rakibi görmüyor ve yukarıdaki topa bakıyor. Burada da kart vermemesi doğru.

Ahmet Çakar Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Yarı ofsayta geçtik, bu sistem bir golü iptal ettirdi, birini verdi. Söylenecek bir şey yok.

Ahmet Çakar Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ayrıca golde herkes İrfan Can kafayı vurduğunda Batshuayi kalecinin görüş alanında ve topu engelliyor dedi, oysaki 30 metre ötedeki sağ bek net bir şekilde ofsaytı bozuyordu.

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