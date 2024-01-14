Haberler Fenerbahçe Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 09:30 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 09:40
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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Gaziantep FK ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 14 Ocak Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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