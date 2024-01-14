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Bonucci ve Lincoln kadroda
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kadrosunda yeni transfer Leonardo Bonucci de yer aldı. 36 yaşındaki İtalyan yıldız, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde bugün forma giyebilecek. Uzun süredir sakat olan ve ligin ilk yarısında sözleşmesi dondurulan Lincoln Henrique de teknik direktör İsmail Kartal tarafından Gaziantep kafilesine eklendi.
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