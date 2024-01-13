Fenerbahçe'nin Alman ekibi Union Berlin'den transfer ettiği İtalyan yıldız Leonardo Bonucci, imzasını attıktan sonra ilk açıklamasını dün yaptı. Kulüp televizyonuna konuşan 36 yaşındaki yıldız savunmacı, "Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Sezonun ikinci yarısına başlamak için çok heyecanlıyım. Umarım birçok kupa kazanırız. Ben bu savaşa hazırım'' ifadelerini kullandı. SARI-LACIVERTLI formayla taraftarların önüne çıkmak için sabırsızlandığının altını çizen Bonucci, ''Forma numaram 19 benim için özel bir sayı, eşimin doğum günü. İnanılmaz bir atmosfer, inanılmaz bir takım, bu inanılmaz taraftar karşısında oynamayı dört gözle bekliyorum. Yakında görüşürüz!" sözlerini sarf etti. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan 36'lık yıldızın kontratında +1 opsiyon da bulunuyor.

BONUCCI'NİN 9. KULÜBÜ

Kariyerine 2005 yılında ülkesinin Viterbese takımında başlayan Bonucci ardından Inter'in 19 yaş altı takımına katıldı. Burada A takım seviyesine yükselen İtalyan savunmacı, ardından Treviso, Pisa, Genoa, Bari, Juventus, Milan ve Union Berlin formalarını giydi.

İDMANA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Bonucci, dün ilk kez idmana çıktı. Takım arkadaşlarıyla tanışan İtalyan stoperin G.Antap maçında kadroda olması bekleniyor.