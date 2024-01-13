G.Saray’a cevap: Teraziye bekliyoruz

Kendileri için her şey yolunda iken 'itidal çağrıları' yapan rakibimiz, ilk puan kaybında Sportif A.Ş. Başkan Vekili, Başkanı ve İkinci Başkanının da yer aldığı, üç kişilik -geniş katılımlı- bir basın toplantısı düzenlemiştir. Her söylemlerinde gerçekleri çarpıtan, konuları saptıran bu yaklaşıma daha önce şahit olduk. Bu vesileyle çağrımızı yineliyoruz: Tüm hakem kararlarını, geride kalan dönemleri de kapsayacak şekilde, istedikleri kanalda, istedikleri gazetecilerin istedikleri sorularıyla tüm ülkemizin gözü önünde konuşmaya dördüncü kez davet ediyor; kendilerini teraziye bekliyoruz.