Haberler Fenerbahçe G.Saray’a cevap: Teraziye bekliyoruz

G.Saray’a cevap: Teraziye bekliyoruz

F.Bahçe, G.Saray’ın açıklamalarına cevap verdi:

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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G.Saray’a cevap: Teraziye bekliyoruz
Kendileri için her şey yolunda iken 'itidal çağrıları' yapan rakibimiz, ilk puan kaybında Sportif A.Ş. Başkan Vekili, Başkanı ve İkinci Başkanının da yer aldığı, üç kişilik -geniş katılımlı- bir basın toplantısı düzenlemiştir. Her söylemlerinde gerçekleri çarpıtan, konuları saptıran bu yaklaşıma daha önce şahit olduk. Bu vesileyle çağrımızı yineliyoruz: Tüm hakem kararlarını, geride kalan dönemleri de kapsayacak şekilde, istedikleri kanalda, istedikleri gazetecilerin istedikleri sorularıyla tüm ülkemizin gözü önünde konuşmaya dördüncü kez davet ediyor; kendilerini teraziye bekliyoruz.
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