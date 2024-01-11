Tadic ilk kez yedek

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, 5 gollü İstanbulspor galibiyetinin ardından Konyaspor'a karşı rotasyona gitti. Usta çalıştırıcı, Dusan Tadic'i bu sezon lig maçlarında ilk defa yedek kulübesine çekti. Yerine sol kanatta Joshua King görev yaptı. Yoğun fikstür öncesi dinlenme şansı buldu. 66'da King'in yerine oyuna dahil oldu. İsmail Kartal, İstanbulspor maçında görev verdiği Miguel Crespo ve Cengiz Ünder'in yerlerine ise cezası biten Fred ile İrfan Can Kahveci'yi tekrar 11'de sahaya sürdü. Cengiz son İstanbulspor mücadelesinde fileleri 4 defa havalandırmıştı. Sarı-lacivertli taraftarlar da Cengiz'e maç öncesinde yoğun sevgi gösterilerinden bulundular.