Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA: Krunic resmen Fenerbahçe'de!

SON DAKİKA: Krunic resmen Fenerbahçe'de!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın uzun süredir istediği Rade Krunic'in transfer sürecini tamamladı. Milan CEO'su Giorgio Furlani transfer müjdesini "Krunic umarım Fenerbahçe'de başarılı işler yapar" ifadeleriyle duyurdu. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 07:50 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 08:12
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SON DAKİKA: Krunic resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın uzun süredir istediği Rade Krunic transferini tamamladı. Transferi Milan'ın İtalya Kupası'nda Atalanta'ya yenilip elenmesinin ardından kulüp CEO'su Giorgio Furlani duyurdu. Sky Sports'a konuşan Giorgio Furlani, "Rade Krunic'in, Fenerbahçe'ye transferinde her şey yolunda gidiyor. Krunic'e bol şans diliyoruz. Umarım Fenerbahçe'de başarılı işler yapar" dedi.

MİLAN'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Bonucci ile transfer için anlaşma sağlayan Fenerbahçe, uzun süredir takipte olduğu Rade Krunic için Milanl'a anlaştı. İtalyan kulübünün CEO'su Giorgio Furlani, Bosna Hersekli yıldızın sarı-lacivertlilere transfer olacağını açıkladı. Süper Lig'in erteleme maçında konuk ettiği Konyaspor'u 7-1 yenerek gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. Sarı-lacivertliler, Union Berlin forması giyen Leonardo Bonucci ile anlaşmaya varırken, İtalyan stoper dün İstanbul'a gelerek Konyaspor maçını tribünden takip etti.

ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

Deneyimli savunmacının sözleşme şartları ortaya çıktı. Union Berlin, Bonucci'nin sözleşme feshi sonrası tazminat alacak. Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Bonucci ile 6 aylık sözleşme imzalayacak. İtalyan oyuncu 6 aylık sürede Fenerbahçe'den 1.3 milyon euro kazanacak.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Rade Krunic'in Fenerbahçe'deki maaşının 2 milyon 500 bin euro civarında olacağı kaydedildi. Bonucci transferinde olduğu gibi, Rade Krunic'te de Edin Dzeko'nun ikna sürecinde rol aldığı aktarıldı.

Rade Krunic bu sezon Milan'da 14 müsabakada forma şansı buldu. 30 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 8 milyon 500 bin euro.

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