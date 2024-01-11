Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Krunic'te mutlu son! İşte transferin detayları

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Krunic'te mutlu son! İşte transferin detayları

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın uzun süredir istediği Rade Krunic'in transfer sürecini tamamladı. Milan CEO'su Giorgio Furlani transfer müjdesini "Krunic umarım Fenerbahçe'de başarılı işler yapar" ifadeleriyle duyurdu. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 07:50 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 09:14
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Krunic'te mutlu son! İşte transferin detayları

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın uzun süredir istediği Rade Krunic transferini tamamladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Krunic'te mutlu son! İşte transferin detayları

Transferi Milan'ın İtalya Kupası'nda Atalanta'ya yenilip elenmesinin ardından kulüp CEO'su Giorgio Furlani duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Krunic'te mutlu son! İşte transferin detayları

Sky Sports'a konuşan Giorgio Furlani, "Rade Krunic'in, Fenerbahçe'ye transferinde her şey yolunda gidiyor. Krunic'e bol şans diliyoruz. Umarım Fenerbahçe'de başarılı işler yapar" dedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Krunic'te mutlu son! İşte transferin detayları

MILAN'DAN RESMİ AÇIKLAMA
Bonucci ile transfer için anlaşma sağlayan Fenerbahçe, uzun süredir takipte olduğu Rade Krunic için Milan'la anlaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Krunic'te mutlu son! İşte transferin detayları

İtalyan kulübünün CEO'su Giorgio Furlani, Bosna Hersekli yıldızın sarı-lacivertlilere transfer olacağını açıkladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Krunic'te mutlu son! İşte transferin detayları

Süper Lig'in erteleme maçında konuk ettiği Konyaspor'u 7-1 yenerek gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, transferde atağa kalktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Krunic'te mutlu son! İşte transferin detayları

Sarı-lacivertliler, Union Berlin forması giyen Leonardo Bonucci ile anlaşmaya varırken, İtalyan stoper dün İstanbul'a gelerek Konyaspor maçını tribünden takip etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Krunic'te mutlu son! İşte transferin detayları

ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDI

Deneyimli savunmacının sözleşme şartları ortaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Krunic'te mutlu son! İşte transferin detayları

Union Berlin, Bonucci'nin sözleşme feshi sonrası tazminat alacak. Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Bonucci ile 6 aylık sözleşme imzalayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Krunic'te mutlu son! İşte transferin detayları

İtalyan oyuncu 6 aylık sürede Fenerbahçe'den 1.3 milyon euro kazanacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Krunic'te mutlu son! İşte transferin detayları

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Rade Krunic'in Fenerbahçe'deki maaşının 2 milyon 500 bin euro civarında olacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Krunic'te mutlu son! İşte transferin detayları

Bonucci transferinde olduğu gibi, Rade Krunic'te de Edin Dzeko'nun ikna sürecinde rol aldığı aktarıldı.

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