FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Bonucci sözleri! "Alınmasını ben istedim"

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u konuk ediyor.

Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal maç öncesi yeni transfer Bonucci hakkında konuştu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ

İsmail Kartal: "Cezalı ve sakat oyuncularımızın takıma geri dönmeleri beni mutlu ediyor, çünkü takım içinde rekabeti artırabiliyoruz. 3-4 günde bir maç oynadığımız için oyuncularımıza fazla yük bindirmeden, bu sıkışık periyodu bu şekilde atlatmayı planlıyoruz."

"BONUCCI'Yİ BEN İSTEDİM"

İsmail Kartal: "Birkaç alternatiflerimiz vardı. Devre arasında transfer yapmak zordur. Alternatifler arasında Bonucci'nin alınmasına yönelik başkanımıza ve yönetimimize rapor verdim. Sağ olsunlar bu konuda çok önemli bir çaba gösterdiler. Sağlık kontrollerinden sonra oturup konuşacağız."