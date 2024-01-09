Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde rakibini mağlup ederek liderliğini sürdürmek istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 10:58
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İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, çarşamba gümü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşacak.

İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

Müsabaka öncesi sarı-lacivertliler, 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 47 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

Yeşil-beyazlılar ise 18 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucu elde ettiği 18 puanla 16. sırada yer alıyor.

İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

45. RANDEVU

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 33 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 8 kez kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 112 gol atarken, Konyaspor 48 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon ligde oynanan mücadelelerde ev sahibi ekipler sahadan galip ayrılırken, Konyaspor 1-0, Fenerbahçe de 4-0'lık skorla kazandı.

İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

İÇ SAHA KARNESİ

Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde 9 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, 7 müsabakada galibiyet alırken, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi yaşadı. Kanarya, iç sahada 7 maçta 26 defa ağları sarstı. Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde sahasındaki 6 maçta ise 6 galibiyet elde etti.

İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Süper Lig'de ilk 18 hafta itibarıyla en yüksek puan aldığı sezonlardan birini yaşayan Fenerbahçe, geride kalan 18 haftanın 16'sında gol sevinci yaşadı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 49 kez havalandırdı. Edin Dzeko, kaydettiği 13 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig'in gol krallığı listesinde de zirvede yer alıyor.

İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

DJIKU VE OSAYI AFRİKA KUPASI'NDA

Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncuları Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin kadrolarında bulunuyor Sarı-lacivertliler, 13 Ocak'ta başlayacak Afrika Uluslar Kupası sebebiyle bu iki önemli isimden faydalanamayacak. Sakatlıklarını atlatan Rodrigo Becao ve Miha Zajc ise bireysel antrenmanlarını sürdürürken, maç kadrosunda yer almayacaklar.

İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

FRED VE İRFAN CAN CEZASINI TAMAMLADI

Kayserispor müsabakasında gördüğü kırmızı kartla son 2 lig maçında takımını yalnız bırakan Fred, Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte formasına kavuşacak. İstanbulspor mücadelesinde sarı kart cezalısı olan İrfan Can Kahveci de cezasını tamamladı. İki isim de teknik heyetin görev vermesi halinde sahada yer alacak.

İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

KADİR SAĞLAM DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak maçta hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Anıl Usta yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Emre Kargın olacak.

İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

CENGİZ ÜNDER KULÜBEYE

Fenerbahçe'de 5-1 kazanılan İstanbulspor maçında attığı 4 golle yıldızlaşan Cengiz Ünder'in, İrfan Can Kahveci'nin dönüşü sonrası kulübeye çekilmesi ve ikinci yarıda süre alması bekleniyor.

İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor maçında sahaya süreceği 11'i önemli ölçüde netleştirdi.

İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı muhtemel 11'i...

İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

LIVAKOVIC

İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

MERT

İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

SERDAR

İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

OOSTERWOLDE

İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

FERDİ

İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

İSMAİL

İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

FRED

İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

SZYMANSKI

İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

İRFAN CAN

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