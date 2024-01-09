İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, çarşamba gümü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşacak.

Müsabaka öncesi sarı-lacivertliler, 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 47 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.