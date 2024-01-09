Fenerbahçe'ye Rade Krunic transferinde dev engel! Ezeli rakip devreye girdi
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde olan Boşnak yıldız Rade Krunic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak 30 yaşındaki ön libero için Kanarya'nın ezeli rakibinin de devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de lider konumda yer alırken UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de gruplardan çıkmayı başardı.
Sarı-lacivertliler sezon sonunu da mücadele ettiği her kulvarda kupa başarısıyla tamamlamak isterken bu anlamda işini riske atmak istemiyor.
Bu doğrultuda eksik görülen mevkilere devre arasında takviyeler yapılması planlanıyor.
Sarı-lacivertlilerde uzun süredir gündemde olan isimlerden birisinin de Rade Krunic olduğu biliniyor.
Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Milan'ın Boşnak yıldızı ile ilgili çok flaş bir gelişme yaşandı.
Kanarya'nın ardından bir başka Süper Lig devinin daha futbolcuya talip olduğu öğrenildi.
Milliyet'in haberine göre Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin uzun süredir görüşme halinde olduğu Boşnak futbolcu için girişimde bulunmaya hazır olduğu aktarıldı.
Oyuncunun menajerler tarafından siyah-beyazlılara önerildiği belirtildi.
Beşiktaş'ın bu sürpriz gelişme üzerine 30 yaşındaki oyuncunu listesine eklediği öğrenildi.
Oxlade Chamberlerin'in sezonu kapatması ve Jean Onana'nın Marsilya'ya kiralanması nedeniyle orta sahaya takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlıların Krunic'e oldukça sıcak baktığı bilgisi paylaşıldı.
FENERBAHÇE'NİN TUTUMUNA GÖRE HAREKET EDECEKLER!
Haberin devamında Beşiktaş'ın oyuncuyu kiralama veya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı aktarıldı.
Krunic konusunda Fenerbahçe ile problem yaşamak istemeyen yönetimin, sarı-lacivertlilerin tutumuna göre hareket edebileceği ifade edildi.
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