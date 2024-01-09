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Fenerbahçe'ye Rade Krunic transferinde dev engel! Ezeli rakip devreye girdi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde olan Boşnak yıldız Rade Krunic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak 30 yaşındaki ön libero için Kanarya'nın ezeli rakibinin de devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 09:28
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Fenerbahçe'ye Rade Krunic transferinde dev engel! Ezeli rakip devreye girdi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.

Fenerbahçe'ye Rade Krunic transferinde dev engel! Ezeli rakip devreye girdi

Sarı-lacivertliler bu anlamda yaz transfer döneminde kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etti.

Fenerbahçe'ye Rade Krunic transferinde dev engel! Ezeli rakip devreye girdi

Kanarya'da yapılan bu transferler meyvesini verirken takıma katılan futbolcuların çoğu gösterdikleri performansla büyük alkış topluyor.

Fenerbahçe'ye Rade Krunic transferinde dev engel! Ezeli rakip devreye girdi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de lider konumda yer alırken UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de gruplardan çıkmayı başardı.

Fenerbahçe'ye Rade Krunic transferinde dev engel! Ezeli rakip devreye girdi

Sarı-lacivertliler sezon sonunu da mücadele ettiği her kulvarda kupa başarısıyla tamamlamak isterken bu anlamda işini riske atmak istemiyor.

Fenerbahçe'ye Rade Krunic transferinde dev engel! Ezeli rakip devreye girdi

Bu doğrultuda eksik görülen mevkilere devre arasında takviyeler yapılması planlanıyor.

Fenerbahçe'ye Rade Krunic transferinde dev engel! Ezeli rakip devreye girdi

Sarı-lacivertlilerde uzun süredir gündemde olan isimlerden birisinin de Rade Krunic olduğu biliniyor.

Fenerbahçe'ye Rade Krunic transferinde dev engel! Ezeli rakip devreye girdi

Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Milan'ın Boşnak yıldızı ile ilgili çok flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye Rade Krunic transferinde dev engel! Ezeli rakip devreye girdi

Kanarya'nın ardından bir başka Süper Lig devinin daha futbolcuya talip olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'ye Rade Krunic transferinde dev engel! Ezeli rakip devreye girdi

Milliyet'in haberine göre Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin uzun süredir görüşme halinde olduğu Boşnak futbolcu için girişimde bulunmaya hazır olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'ye Rade Krunic transferinde dev engel! Ezeli rakip devreye girdi

Oyuncunun menajerler tarafından siyah-beyazlılara önerildiği belirtildi.

Fenerbahçe'ye Rade Krunic transferinde dev engel! Ezeli rakip devreye girdi

Beşiktaş'ın bu sürpriz gelişme üzerine 30 yaşındaki oyuncunu listesine eklediği öğrenildi.

Fenerbahçe'ye Rade Krunic transferinde dev engel! Ezeli rakip devreye girdi

Oxlade Chamberlerin'in sezonu kapatması ve Jean Onana'nın Marsilya'ya kiralanması nedeniyle orta sahaya takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlıların Krunic'e oldukça sıcak baktığı bilgisi paylaşıldı.

Fenerbahçe'ye Rade Krunic transferinde dev engel! Ezeli rakip devreye girdi

FENERBAHÇE'NİN TUTUMUNA GÖRE HAREKET EDECEKLER!

Haberin devamında Beşiktaş'ın oyuncuyu kiralama veya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı aktarıldı.

Fenerbahçe'ye Rade Krunic transferinde dev engel! Ezeli rakip devreye girdi

Krunic konusunda Fenerbahçe ile problem yaşamak istemeyen yönetimin, sarı-lacivertlilerin tutumuna göre hareket edebileceği ifade edildi.

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