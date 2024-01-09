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Fenerbahçe Konyaspor maçı NE ZAMAN? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, 16. hafta maçında Konyaspor'u konuk edecek. Ertelenen müsabaka futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyordu. Fenerbahçe - Konyaspor müsabakasında Kadir Sağlam düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 12:10 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 12:10
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Fenerbahçe Konyaspor maçı NE ZAMAN? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fenerbahçe - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Konyaspor maçı 10 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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