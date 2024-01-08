Ömer Üründül İstanbulspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Şimdi gelelim genel gözlemlerime; Cengiz 3'ü çok güzel 4 golle maçın yıldızı oldu. Ama göz ardı edilmemesi gereken konu; bu büyük yeteneğin fizik kondisyonu bir devrelik.

Szymanski de bir golün asistini yaptı. Bir de penaltı yaptırdı. Ama onda da fizik düşüş devam ediyor.