Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül İstanbulspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Ömer Üründül İstanbulspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 5-1 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de mücadeleyi değerlendirirken sarı-lacivertli yıldız hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 10:26
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ömer Üründül İstanbulspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

ÖMER ÜRÜNDÜL - FİZİK KONDİSYONU BİR DEVRELİK

F.Bahçe, maça hızlı ve atak başladı. Kısa sürede attığı golle de çok erken skor avantajı yakaladı.

Ömer Üründül İstanbulspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Bu golden sonra İstanbulspor'un da güçlü rakibine kafa tutan hücum girişimleri vardı. İki kere Livakovic'e takıldılar. Ve de beraberlik golünü attılar.

Ömer Üründül İstanbulspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Bu golden iki dakika sonra öyle hatalı gol hediye ettiler ki, takımın bütün moral ve direnci sıfıra indi.

Ömer Üründül İstanbulspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Ve tamamen dağıldılar. Bunu iyi değerlendiren F.Bahçe de kalan bölümde 2, ikinci devrenin başında da attığı golle büyük farkı buldu.

Ömer Üründül İstanbulspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Sonra biraz frene bastılar. Oyun karşılıklı ataklara döndü. F.Bahçe farkı artıracak başka pozisyonlar da buldu.

Ömer Üründül İstanbulspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Ama kaleci Alp, biri penaltı olmak üzere 3 kurtarışla buna engel oldu. Sonuçta 3 puan farklı skorla geldi.

Ömer Üründül İstanbulspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Şimdi gelelim genel gözlemlerime; Cengiz 3'ü çok güzel 4 golle maçın yıldızı oldu. Ama göz ardı edilmemesi gereken konu; bu büyük yeteneğin fizik kondisyonu bir devrelik.

Ömer Üründül İstanbulspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Szymanski de bir golün asistini yaptı. Bir de penaltı yaptırdı. Ama onda da fizik düşüş devam ediyor.

Ömer Üründül İstanbulspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Belli bir süre önce oynanan çok kritik Polonya-Çekya maçında takımın direkt oyuncusu olan Szymanski'nin neden 85. dakikada oyuna girdiğini düşünmekte yarar var.

Ömer Üründül İstanbulspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Bana göre en büyük sorun İsmail Kartal'ın çok inandığı Tadic... Sırp futbolcunun değil koşmak, yürüyecek hali yok. Kartal bakalım bundan sonra takımını eksik oynatmaya devam edecek mi?

Ömer Üründül İstanbulspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

İsmail, Ferdi, Crespo zaten takımın her zamanki gibi dinamik ayaklarıydı.

Ömer Üründül İstanbulspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Son söz; ülkemizin en köklü kulüplerinden İstanbulspor'un durumuna üzülmemek elde değil!

DİĞER
Yeşilçam'ın cazibe kraliçesiydi şimdi tanımak çok zor! 62 yaşındaki Sevtap Parman'ı siz bir de şimdi görün!
Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum vatandaşlara çorba dağıttı: "Bizi hep sokakta göreceksiniz!"
Dünya yıldızı Cimbom'a geliyor
Santos'u duyan Beşiktaş'a gelmek istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe Beko - Partizan maçı ne zaman?
Orta sahaya şaşırtan transfer! Krunic derken...
KABİNE GÜNDEMİ EMEKLİYE REFAH PAYI | Kabine Toplantısı ne zaman? 2024 emekli zammında refah payı düzenlemesi
ORTAK SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 | MEB 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ - Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (8 Ocak 2024)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Santos'u duyan Beşiktaş'a gelmek istiyor! Santos'u duyan Beşiktaş'a gelmek istiyor! 10:58
Irving&Doncic iş birliği galibiyeti getirdi! Irving&Doncic iş birliği galibiyeti getirdi! 10:35
Yıldız isme eleştiri! "Yürüyecek hali yok" Yıldız isme eleştiri! "Yürüyecek hali yok" 10:26
Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman? Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman? 10:19
Kasımpaşa - Başakşehir maçı ne zaman? Kasımpaşa - Başakşehir maçı ne zaman? 10:09
İlk golden önce faul var mı? Çakar yorumladı İlk golden önce faul var mı? Çakar yorumladı 10:04
Daha Eski
Middlesbrough - Chelsea maçı hangi kanalda? Middlesbrough - Chelsea maçı hangi kanalda? 09:48
Çarpıcı sözler! "Vuruş becerisi olsaydı..." Çarpıcı sözler! "Vuruş becerisi olsaydı..." 08:53
O isme flaş uyarı! "Ekstra yapmasına gerek yok" O isme flaş uyarı! "Ekstra yapmasına gerek yok" 08:44
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 8 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 8 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? 08:12
Barça deplasmanda kazandı! Barça deplasmanda kazandı! 00:54
Barça deplasmanda kazandı! Barça deplasmanda kazandı! 00:54