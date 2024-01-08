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FENERBAHÇE HABERİ: Ahmet Çakar'dan penaltı tepkisi! "Anlayamıyorum"

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin 5-1 kazandığı İstanbulspor maçıyla ilgili yazdığı yazıda karşılaşmanın hakemi sert bir dille eleştirdi. Çakar, müsabakanın son dakikalardaki penaltı pozisyonu için "Aleni bir penaltıyı niye vermezsiniz anlayamıyorum" ifadelerini kullandı. İşte Ahmet Çakar'ın o yazısı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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FENERBAHÇE HABERİ: Ahmet Çakar'dan penaltı tepkisi! "Anlayamıyorum"

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin 5-1 kazandığı İstanbulspor maçıyla ilgili yazdığı yazıda karşılaşmanın hakemi sert bir dille eleştirdi.

Çakar, müsabakanın son dakikalardaki penaltı pozisyonu için "Aleni bir penaltıyı niye vermezsiniz anlayamıyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Ahmet Çakar'ın o yazısı...

Hakem için kolay maçtı

F.Bahçe farklı kazandı, Cengiz resital yaptı. Kolay değil, 4 gol bir de işin komik tarafı, İstanbulspor'un attığı golde de ayağı kaymakla bir çeşit asist yapmış oldu. Bu karşılaşma ölçü olmaz ama özellikle ilk yarıda F.Bahçe'nin mütevazı rakibine verdiği pozisyonlar gereksiz. Diğer negatif taraf da Dzeko ve Tadic'teki düşüş. İlerleyen maçlar için özellikle Tadic'in olumsuz performansı sıkıntıya neden olabilir. Ama F.Bahçe'nin öyle geniş bir kadrosu var ki, önümüzdeki maç Cengiz mi oynayacak, cezası bitecek İrfan Can mı? Şunu çok rahat söyleyebiliriz, F.Bahçe'nin en istikrarlıları Szymanski ve Ferdi. Skor ne olursa olsun hem oynuyorlar hem de mücadele ediyorlar. Hakem için kolay bir maçtı. Oyuncular iyi niyetli, zaten maç ilk yarının sonunda bitmişti. Ama son dakikalarda aleni bir penaltıyı niye vermezsiniz anlayamıyorum.

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