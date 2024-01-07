TRANSFER HABERİ: Milan resmen açıkladı! Krunic ve Fenerbahçe...

Milan Teknik Direktörü Pioli, Krunic hakkında yaptığı açıklamada; "Kendi isteğiyle maç kadrosundan çıkarılmadı. Performansı nedeniyle bu tercihi ben yaptım. Krunic'in takım arıyor olması bizim için ve kendisi adına daha iyi" ifadelerini kullandı.