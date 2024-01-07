Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Milan resmen açıkladı! Krunic ve Fenerbahçe...

TRANSFER HABERİ: Milan resmen açıkladı! Krunic ve Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transfer gözdesi konumunda olan Rade Krunic hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Boşnak yıldızı ikna eden sarı-lacivertliler, oyuncunun kulübü Milan ile görüşmeler yapıyor. Transfer için İtalya'ya giden Kanarya'ya Çizme devinden yanıt geldi. Milan Sportif Direktörü Moncada, Krunic transferinde son durumu açıkladı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 15:22
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TRANSFER HABERİ: Milan resmen açıkladı! Krunic ve Fenerbahçe...

Milan Sportif Direkörü Moncada, Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Rade Krunic hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ: Milan resmen açıkladı! Krunic ve Fenerbahçe...

Orta saha mevkisine takviye planlayan sarı-lacivertliler, bir süredir Boşnak yıldızı kadrosuna katmak için uğraş veriyor.

TRANSFER HABERİ: Milan resmen açıkladı! Krunic ve Fenerbahçe...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın transferini çok istediği 30 yaşındaki futbolcu için girişimler sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Milan resmen açıkladı! Krunic ve Fenerbahçe...

KRUNIC İKNA OLDU!
Fenerbahçe yönetimi, Rade Krunic ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ: Milan resmen açıkladı! Krunic ve Fenerbahçe...

Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Milan ile sıkı pazarlıklar yapılıyor.

TRANSFER HABERİ: Milan resmen açıkladı! Krunic ve Fenerbahçe...

İtalya'ya çıkarma yapan yönetim, Çizme ekibini ikna etmek için temaslarda bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Milan resmen açıkladı! Krunic ve Fenerbahçe...

Milan Teknik Direktörü Pioli, Krunic hakkında yaptığı açıklamada; "Kendi isteğiyle maç kadrosundan çıkarılmadı. Performansı nedeniyle bu tercihi ben yaptım. Krunic'in takım arıyor olması bizim için ve kendisi adına daha iyi" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ: Milan resmen açıkladı! Krunic ve Fenerbahçe...

Boşnak yıldızı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, 4 milyon euro'luk bütçe ayırdı.

TRANSFER HABERİ: Milan resmen açıkladı! Krunic ve Fenerbahçe...

MILAN SPORTİF DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA!
İtalyan devinin sportif direktörü Moncada, Krunic ile ilgili yapılan tranfer görüşmelerini doğruladı.

TRANSFER HABERİ: Milan resmen açıkladı! Krunic ve Fenerbahçe...

Moncada, henüz istedikleri teklifi alamadıklarını ifade etti.

İşte o sözler...

TRANSFER HABERİ: Milan resmen açıkladı! Krunic ve Fenerbahçe...

"Krunic görüşmelerinde henüz istediğimizi alamadık. Yalnızca doğru teklifi alırsak ayrılır."


TRANSFER HABERİ: Milan resmen açıkladı! Krunic ve Fenerbahçe...

Bu sezon 14 resmi maçta sahaya çıkan deneyimli futbolcu, 896 dakika süre aldı.

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