TRANSFER HABERİ: Milan resmen açıkladı! Krunic ve Fenerbahçe...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transfer gözdesi konumunda olan Rade Krunic hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Boşnak yıldızı ikna eden sarı-lacivertliler, oyuncunun kulübü Milan ile görüşmeler yapıyor. Transfer için İtalya'ya giden Kanarya'ya Çizme devinden yanıt geldi. Milan Sportif Direktörü Moncada, Krunic transferinde son durumu açıkladı. İşte o sözler...
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KRUNIC İKNA OLDU!
Fenerbahçe yönetimi, Rade Krunic ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı.
Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Milan ile sıkı pazarlıklar yapılıyor.
İtalya'ya çıkarma yapan yönetim, Çizme ekibini ikna etmek için temaslarda bulunuyor.
Milan Teknik Direktörü Pioli, Krunic hakkında yaptığı açıklamada; "Kendi isteğiyle maç kadrosundan çıkarılmadı. Performansı nedeniyle bu tercihi ben yaptım. Krunic'in takım arıyor olması bizim için ve kendisi adına daha iyi" ifadelerini kullandı.
Boşnak yıldızı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, 4 milyon euro'luk bütçe ayırdı.
MILAN SPORTİF DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA!
İtalyan devinin sportif direktörü Moncada, Krunic ile ilgili yapılan tranfer görüşmelerini doğruladı.
Moncada, henüz istedikleri teklifi alamadıklarını ifade etti.
İşte o sözler...
"Krunic görüşmelerinde henüz istediğimizi alamadık. Yalnızca doğru teklifi alırsak ayrılır."
Bu sezon 14 resmi maçta sahaya çıkan deneyimli futbolcu, 896 dakika süre aldı.
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