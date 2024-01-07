Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İtalya'da flaş hamle! Eski Galatasaraylı...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İtalya'da flaş hamle! Eski Galatasaraylı...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferde rotayı İtalya'ya kırdı. Çizme'ye çıkarma yapan sarı-lacivertliler, ilk olarak Rade Krunic transferi için Milan ile masaya oturdu. Kıran kırana pazarlıklar yapan yönetim, durmak bilmiyor. Stoper transferi için yoğun çaba sarf eden kurmaylar, eski Galatasaraylı ismi listeye ekledi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 14:00
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İtalya'da flaş hamle! Eski Galatasaraylı...

Fenerbahçe yönetimi ara transfer dönemi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İtalya'da flaş hamle! Eski Galatasaraylı...

Orta saha ve stoper transferlerine öncelik veren sarı-lacivertli kurmaylar, İtalya'ya çıkarma yaptı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İtalya'da flaş hamle! Eski Galatasaraylı...

Sarı-lacivertli idareciler ilk olarak Teknik Direktör İsmail Kartal'ın sezon başında çok istediği ama alınamayan Rade Krunic için Milan'ın kapısını çaldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İtalya'da flaş hamle! Eski Galatasaraylı...

Fenerbahçe, İtalyan ekibine daha önce 7-8 milyon euro civarında bir teklif sunmuş ancak bu kabul görmemişti. Ancak şu anda durum değişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İtalya'da flaş hamle! Eski Galatasaraylı...

Tecrübeli futbolcunun da sarı-lacivertli takıma gelmek istemesi Fenerbahçe'nin elini güçlendirirken, Milan'a bu kez en fazla 4 milyon euro önerildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İtalya'da flaş hamle! Eski Galatasaraylı...

İtalyan ekibinde sezon başında ilk 11'de şans bulan Krunic'in süreleri daha sonra ise azaldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İtalya'da flaş hamle! Eski Galatasaraylı...

Tecrübeli futbolcu son olarak 28 Kasım'da Dortmund ile oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 38 dakika görev yaptı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İtalya'da flaş hamle! Eski Galatasaraylı...

"KRUNIC'İN AYRILMASI BİZİM İÇİN DAHA İYİ"
Milan'ın teknik direktörü Stefano Pioli, Rade Krunic için, "Krunic'in takım arıyor olması bizim için ve kendisi adına daha iyi" dedi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İtalya'da flaş hamle! Eski Galatasaraylı...

Yaz transfer döneminden bu yana adı Fenerbahçe ile anılan Bosna Hersekli futbolcu için Milan cephesi kararını verdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İtalya'da flaş hamle! Eski Galatasaraylı...

Krunic'i Empoli maçı kadrosuna almayan Pioli, "Kendi isteğiyle maç kadrosundan çıkarılmadı. Performansı nedeniyle bu tercihi yaptım"" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İtalya'da flaş hamle! Eski Galatasaraylı...

İKİNCİ HEDEF STOPER!
Rade Krunic transferi için yoğun uğraş veren Kanarya'nın ikinci hedefi ise stoper...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İtalya'da flaş hamle! Eski Galatasaraylı...

ÖNCELİKLİ ADAY SAVIC!
Defans hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin listesindeki ilk isim Atletico Madrid'de forma giyen tecrübeli futbolcu Savic.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İtalya'da flaş hamle! Eski Galatasaraylı...

Fenerbahçe yönetimi, oyuncu ile görüşmelerinde ciddi bir mesafe aldı ancak yüksek maaşına çözüm aranıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İtalya'da flaş hamle! Eski Galatasaraylı...

KJAER VE KORAY GÜNTER LİSTEDE!
İşi sıkı tutmak isteyen kurmaylar, stoper alternatifleri üzerinde çalışıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İtalya'da flaş hamle! Eski Galatasaraylı...

Milliyet'in haberine göre; Sarı-lacivertli idarecilerin İtalya'da listedeki diğer isimler olan Simon Kjaer ve Koray Günter için de temasta bulunacağı öğrenildi.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor! İsmail Kartal biletini kesti...
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar | İstanbul adayı belli oluyor
Kartal'dan zorunlu değişiklikler! İşte F.Bahçe'nin 11'i
Forvette kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbulspor - F.Bahçe maçı saat kaçta?
İstanbulspor - F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu!
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İstanbulspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? İstanbulspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 14:05
F.Bahçe'den flaş hamle! Eski G.Saraylı... F.Bahçe'den flaş hamle! Eski G.Saraylı... 14:00
Kayserispor - Sivasspor maçı CANLI Kayserispor - Sivasspor maçı CANLI 13:25
Beşiktaş'tan Lascelles sürprizi! Ocak ayında... Beşiktaş'tan Lascelles sürprizi! Ocak ayında... 13:01
Nadal kötü haberi duyurdu! Nadal kötü haberi duyurdu! 12:52
Ziyech ile ilgili bomba iddia! Chelsea... Ziyech ile ilgili bomba iddia! Chelsea... 12:48
Daha Eski
İstanbulspor - F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu! İstanbulspor - F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu! 12:24
Babasından G.Saray açıklaması! Transfer... Babasından G.Saray açıklaması! Transfer... 12:13
Göztepe'de sürpriz ayrılık! Göztepe'de sürpriz ayrılık! 12:11
G.Saray - Konyaspor maçının VAR'ı belli oldu! G.Saray - Konyaspor maçının VAR'ı belli oldu! 12:10
Avcı Trabzonspor'daki ilk dönem performansını tekrarladı Avcı Trabzonspor'daki ilk dönem performansını tekrarladı 12:02
Wigan - Manchester United maçı ne zaman? Wigan - Manchester United maçı ne zaman? 11:43