TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İtalya'da flaş hamle! Eski Galatasaraylı...

Tecrübeli futbolcu son olarak 28 Kasım'da Dortmund ile oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 38 dakika görev yaptı.

"KRUNIC'İN AYRILMASI BİZİM İÇİN DAHA İYİ"

Milan'ın teknik direktörü Stefano Pioli, Rade Krunic için, "Krunic'in takım arıyor olması bizim için ve kendisi adına daha iyi" dedi.