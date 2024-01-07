TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İtalya'da flaş hamle! Eski Galatasaraylı...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferde rotayı İtalya'ya kırdı. Çizme'ye çıkarma yapan sarı-lacivertliler, ilk olarak Rade Krunic transferi için Milan ile masaya oturdu. Kıran kırana pazarlıklar yapan yönetim, durmak bilmiyor. Stoper transferi için yoğun çaba sarf eden kurmaylar, eski Galatasaraylı ismi listeye ekledi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Fenerbahçe, İtalyan ekibine daha önce 7-8 milyon euro civarında bir teklif sunmuş ancak bu kabul görmemişti. Ancak şu anda durum değişti.
Tecrübeli futbolcunun da sarı-lacivertli takıma gelmek istemesi Fenerbahçe'nin elini güçlendirirken, Milan'a bu kez en fazla 4 milyon euro önerildi.
İtalyan ekibinde sezon başında ilk 11'de şans bulan Krunic'in süreleri daha sonra ise azaldı.
Tecrübeli futbolcu son olarak 28 Kasım'da Dortmund ile oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 38 dakika görev yaptı.
"KRUNIC'İN AYRILMASI BİZİM İÇİN DAHA İYİ"
Milan'ın teknik direktörü Stefano Pioli, Rade Krunic için, "Krunic'in takım arıyor olması bizim için ve kendisi adına daha iyi" dedi.
Yaz transfer döneminden bu yana adı Fenerbahçe ile anılan Bosna Hersekli futbolcu için Milan cephesi kararını verdi.
Krunic'i Empoli maçı kadrosuna almayan Pioli, "Kendi isteğiyle maç kadrosundan çıkarılmadı. Performansı nedeniyle bu tercihi yaptım"" ifadelerini kullandı.
İKİNCİ HEDEF STOPER!
Rade Krunic transferi için yoğun uğraş veren Kanarya'nın ikinci hedefi ise stoper...
ÖNCELİKLİ ADAY SAVIC!
Defans hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin listesindeki ilk isim Atletico Madrid'de forma giyen tecrübeli futbolcu Savic.
Fenerbahçe yönetimi, oyuncu ile görüşmelerinde ciddi bir mesafe aldı ancak yüksek maaşına çözüm aranıyor.
KJAER VE KORAY GÜNTER LİSTEDE!
İşi sıkı tutmak isteyen kurmaylar, stoper alternatifleri üzerinde çalışıyor.
Milliyet'in haberine göre; Sarı-lacivertli idarecilerin İtalya'da listedeki diğer isimler olan Simon Kjaer ve Koray Günter için de temasta bulunacağı öğrenildi.
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