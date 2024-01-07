FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Stevan Savic ile anlaşma tamam! Ödenecek rakam belli oldu
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları kapsamında gündeme gelen Stevan Savic için mutlu sona ulaşıldı. Geçtiğimiz günlerde başkan Ali Koç'un da isim olarak doğruladığı Savic için transfer detayları belli oldu. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
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Oyuncunun menajeri Zarko Pelicic'le de İstanbul'da görüşüldü.
İlk görüşmede Karadağlı stoper, Fenerbahçe'den senelik 4 milyon euro maaş istedi.
Taraflar büyük oranda anlaştı. Sadece arada küçük detaylar kaldı.
BONSERVİS ÖDENMEYECEK
Sarı-lacivertliler, kontratının bitmesine 6 ay kalan Stefan Savic'e 'hemen gel' dedi.
Hem Djiku'nun Afrika Kupası'na gitmesi hem de Becao'nun sakatlığı, Savic'in teklife olumlu bakmasını sağladı.
Fenerbahçe cephesi Atletico Madrid'e ciddi bir ücret ödemek istemediğini de aktardı.
Savic, bu problemi kendisinin çözeceğini Fenerbahçeli yetkililere iletti.
11 Ocak'a kadar Stefan Savic transferi netleşecek.
Stefan Savic bu sezon tüm kulvarlarda 13 maçta görev aldı. 32 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.
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