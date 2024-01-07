Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Stevan Savic ile anlaşma tamam! Ödenecek rakam belli oldu

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Stevan Savic ile anlaşma tamam! Ödenecek rakam belli oldu

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları kapsamında gündeme gelen Stevan Savic için mutlu sona ulaşıldı. Geçtiğimiz günlerde başkan Ali Koç'un da isim olarak doğruladığı Savic için transfer detayları belli oldu. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Stevan Savic ile anlaşma tamam! Ödenecek rakam belli oldu

Kadrosunda Edin Dzeko, Dusan Tadic, Dominik Livakovic, Miha Zajc gibi Balkan kökenli futbolcular bulunan Fenerbahçe, Karadağlı yıldız Stefan Savic'i de listesine ekledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Stevan Savic ile anlaşma tamam! Ödenecek rakam belli oldu

Oyuncunun menajeri Zarko Pelicic'le de İstanbul'da görüşüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Stevan Savic ile anlaşma tamam! Ödenecek rakam belli oldu

İlk görüşmede Karadağlı stoper, Fenerbahçe'den senelik 4 milyon euro maaş istedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Stevan Savic ile anlaşma tamam! Ödenecek rakam belli oldu

Taraflar büyük oranda anlaştı. Sadece arada küçük detaylar kaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Stevan Savic ile anlaşma tamam! Ödenecek rakam belli oldu

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Sarı-lacivertliler, kontratının bitmesine 6 ay kalan Stefan Savic'e 'hemen gel' dedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Stevan Savic ile anlaşma tamam! Ödenecek rakam belli oldu

Hem Djiku'nun Afrika Kupası'na gitmesi hem de Becao'nun sakatlığı, Savic'in teklife olumlu bakmasını sağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Stevan Savic ile anlaşma tamam! Ödenecek rakam belli oldu

Fenerbahçe cephesi Atletico Madrid'e ciddi bir ücret ödemek istemediğini de aktardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Stevan Savic ile anlaşma tamam! Ödenecek rakam belli oldu

Savic, bu problemi kendisinin çözeceğini Fenerbahçeli yetkililere iletti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Stevan Savic ile anlaşma tamam! Ödenecek rakam belli oldu

11 Ocak'a kadar Stefan Savic transferi netleşecek.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Zajc'a Süper Lig'den 2 talip birden!
Kartal'dan zorunlu değişiklikler! İşte F.Bahçe'nin 11'i
Canlı döviz kuru takibi 7 Ocak 2024!
Bağcılar'da elektrik ne zaman gelecek? (7 Ocak 2024)
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 7 Ocak rakamları
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan flaş karar! Ara transferde... G.Saray'dan flaş karar! Ara transferde... 08:05
Zajc'a Süper Lig'den 2 talip birden! Zajc'a Süper Lig'den 2 talip birden! 07:58
O ismi övdü! "Daha fazla süre almalı" O ismi övdü! "Daha fazla süre almalı" 07:26
Arda Güler'in frikiği direkte patladı! Arda Güler'in frikiği direkte patladı! 01:45
Arda Güler ilk maçına çıktı! R. Madrid turladı Arda Güler ilk maçına çıktı! R. Madrid turladı 01:27
İlk takviye Svensson İlk takviye Svensson 01:04
Daha Eski
Arda Güler'in frikiği direkte patladı! Arda Güler'in frikiği direkte patladı! 00:02
Arda siftah yaptı! Arda siftah yaptı! 23:49
Orkun şov yaptı Benfica rahat kazandı! Orkun şov yaptı Benfica rahat kazandı! 23:43
Orkun şov yaptı Benfica rahat kazandı! Orkun şov yaptı Benfica rahat kazandı! 23:42
Enes asist yaptı, Getafe turladı! Enes asist yaptı, Getafe turladı! 23:01
Chelsea FA Cup'ta 4 golle turladı! Chelsea FA Cup'ta 4 golle turladı! 23:01