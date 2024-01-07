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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal: Kimse İstanbulspor'u küçümsemesin!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'a konuk oluyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 15:20 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 15:23
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal: Kimse İstanbulspor'u küçümsemesin!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'a konuk oluyor.

Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ;

İsmail Kartal: "Bugün iyi hazırlandık. Rakibimizin pozisyonunu biliyoruz. Kimse İstanbul'u küçümsemesin. Her ne kadar son sırada olsalar da iyi bir oyun oynamaya çalışıyorlar. Kazanmak için buraya geldik. İyi mücadele edip, iyi futbolla yolumuza devam etmek istiyoruz."

"Sonuçta Afrika Kupası'na gitti Djiku ve Osayi ama oynayacak oyuncular da takımın en iyileri. Hepsi milli oyuncu. Onlar da en iyi performansı ortaya koyacaklar."

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