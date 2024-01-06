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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de EURO 2024 öncesi 3 ayrılık!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe'de 3 isim, EURO 2024 öncesi takımdan ayrılmak istiyor. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 09:16
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de EURO 2024 öncesi 3 ayrılık!

Almanya'da 14 Haziran'da başlayacak olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, Fenerbahçe'de yaprak dökümü yaşatacak.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de EURO 2024 öncesi 3 ayrılık!

Sabah'ta yer alan habere göre Samet Akaydın, Umut Nayir ve Michy Batshuayi, EURO 2024'e formda gidebilmek için düzenli olarak oynayacakları bir takıma gitmek için yönetimden izin istediler.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de EURO 2024 öncesi 3 ayrılık!

3.7 milyon euro karşılığında Adana Demirspor'dan transfer edilen milli stoper Samet Akaydin, bu sezon sadece 613 dakika süre alabildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de EURO 2024 öncesi 3 ayrılık!

UEFA Konferans Ligi grup maçlarına da listeye adı yazılmayan 29 yaşındaki oyuncu, Türkiye formasıyla Avrupa Şampiyonası'nda olabilmek için kendini göstermek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de EURO 2024 öncesi 3 ayrılık!

A Milli Takım hocası Montella'nın eski öğrencisi olan Samet, Belçika Ligi takımlarından Gent'ten gelen teklifi düşünme aşamasında. Ayrıca Süper Lig'den de 5 kulüp sırada...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de EURO 2024 öncesi 3 ayrılık!

Bu sezon sadece 120 dakika sahada kalan 30 yaşındaki Umut Nayir, EURO 2024'te Milli Takım'ın geniş listesinde olmanın hesapları içinde.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de EURO 2024 öncesi 3 ayrılık!

Bu sezon golü bulunmayan Umut'a Alanyaspor, Rizespor ve Sivasspor'un talip olduğu, görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de EURO 2024 öncesi 3 ayrılık!

YÖNETİM ZORLUK ÇIKARMAYACAK

Dzeko'nun arkasında kalan Belçikalı golcü Michy Batshuayi, daha fazla süre alabileceği bir takımda forma giymek istediğini iletti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de EURO 2024 öncesi 3 ayrılık!

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon ne zaman şans gelse iyi değerlendirdi.

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