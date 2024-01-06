TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de EURO 2024 öncesi 3 ayrılık!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe'de 3 isim, EURO 2024 öncesi takımdan ayrılmak istiyor. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
UEFA Konferans Ligi grup maçlarına da listeye adı yazılmayan 29 yaşındaki oyuncu, Türkiye formasıyla Avrupa Şampiyonası'nda olabilmek için kendini göstermek istiyor.
A Milli Takım hocası Montella'nın eski öğrencisi olan Samet, Belçika Ligi takımlarından Gent'ten gelen teklifi düşünme aşamasında. Ayrıca Süper Lig'den de 5 kulüp sırada...
Bu sezon sadece 120 dakika sahada kalan 30 yaşındaki Umut Nayir, EURO 2024'te Milli Takım'ın geniş listesinde olmanın hesapları içinde.
Bu sezon golü bulunmayan Umut'a Alanyaspor, Rizespor ve Sivasspor'un talip olduğu, görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.
YÖNETİM ZORLUK ÇIKARMAYACAK
Dzeko'nun arkasında kalan Belçikalı golcü Michy Batshuayi, daha fazla süre alabileceği bir takımda forma giymek istediğini iletti.
30 yaşındaki futbolcu, bu sezon ne zaman şans gelse iyi değerlendirdi.
Yönetim, yıldız oyuncunun ayrılmasını istemese de bir zorluk çıkarmayacak ve yerine santrfor bakılacak.
DİĞER