FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Krunic ve Savic İstanbul'a geliyor! İşte o tarih
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, iki transferi birden açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin prensip anlaşmasına vardığı Rade Krunic ve Stefan Savic'in İstanbul'a geliş tarihleri belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Eksik görülen bölgelere takviye yapmayı planlayan Kanarya, önceliği stoper ve orta saha transferine verdi.
Devre arasında kadrosuna bir stoper ve bir de orta saha katmak isteyen Fenerbahçe'de listenin ilk sırasında Stefan Savic ile Rade Krunic bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz ay hem oyuncularla hem de oyuncuların kulüpleriyle temasa geçmişti.
Gelen bilgilere göre Fenerbahçe transfer komitesi; Atletico Madrid'de dördüncü stoper konumuna düşen ve bu nedenle mutsuz olan Stefan Savic'le prensipte el sıkıştı ve iş Atletico Madrid'i ikna etmeye kaldı.
TRANSFER RESMİYET KAZANACAK
Rade Krunic'le de senelik 3.5 milyon euroya söz kesen sarı-lacivertliler, AC Milan'la ise pazarlıklarını sürdürüyor.
Fenerbahçe, iki kulübü de kısa süre içinde ikna ederse hem Savic'i hem de Krunic'i önümüzdeki hafta sonu (13-14 Ocak) İstanbul'a getirecek.
Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından iş resmiyete dökülecek.
Krunic için Milan'a 5 milyon euro önerildi.
Savic için ise sarı-lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olmasından dolayı bonservis ödememek için çalışıyor.
Rade Krunic bu sezon Milan formasıyla 14 maça çıktı.
Boşnak yıldız, skor katkısı üretemedi.
Krunic'in Milan ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon Euro.
Stefan Savic ise bu sezon Atletico Madrid'de 13 maçta süre aldı.
Karadağlı stoper, gol ve asist katkısı üretemedi.
Savic'in Atletico ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
32 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.
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