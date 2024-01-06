Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Krunic ve Savic İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Krunic ve Savic İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, iki transferi birden açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin prensip anlaşmasına vardığı Rade Krunic ve Stefan Savic'in İstanbul'a geliş tarihleri belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Krunic ve Savic İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Krunic ve Savic İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

Sarı-lacivertliler, 11 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Krunic ve Savic İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

Yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda kadroyu güçlendirmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Krunic ve Savic İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

Eksik görülen bölgelere takviye yapmayı planlayan Kanarya, önceliği stoper ve orta saha transferine verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Krunic ve Savic İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

Devre arasında kadrosuna bir stoper ve bir de orta saha katmak isteyen Fenerbahçe'de listenin ilk sırasında Stefan Savic ile Rade Krunic bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Krunic ve Savic İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz ay hem oyuncularla hem de oyuncuların kulüpleriyle temasa geçmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Krunic ve Savic İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

Gelen bilgilere göre Fenerbahçe transfer komitesi; Atletico Madrid'de dördüncü stoper konumuna düşen ve bu nedenle mutsuz olan Stefan Savic'le prensipte el sıkıştı ve iş Atletico Madrid'i ikna etmeye kaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Krunic ve Savic İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

TRANSFER RESMİYET KAZANACAK

Rade Krunic'le de senelik 3.5 milyon euroya söz kesen sarı-lacivertliler, AC Milan'la ise pazarlıklarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Krunic ve Savic İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

Fenerbahçe, iki kulübü de kısa süre içinde ikna ederse hem Savic'i hem de Krunic'i önümüzdeki hafta sonu (13-14 Ocak) İstanbul'a getirecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Krunic ve Savic İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından iş resmiyete dökülecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Krunic ve Savic İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

Krunic için Milan'a 5 milyon euro önerildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Krunic ve Savic İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

Savic için ise sarı-lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olmasından dolayı bonservis ödememek için çalışıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Krunic ve Savic İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

Rade Krunic bu sezon Milan formasıyla 14 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Krunic ve Savic İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

Boşnak yıldız, skor katkısı üretemedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Krunic ve Savic İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

Krunic'in Milan ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Krunic ve Savic İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon Euro.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Krunic ve Savic İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

Stefan Savic ise bu sezon Atletico Madrid'de 13 maçta süre aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Krunic ve Savic İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

Karadağlı stoper, gol ve asist katkısı üretemedi.

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